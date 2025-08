„Terra X“ mit Harald Lesch: Technologische Lösungsansätze für die Klimakrise

Seit Jahren setzt sich Harald Lesch energisch dafür ein, den Klimawandel endlich ernst zu nehmen und anzugehen. Der TV-Professor weiß aber auch: Angesichts weltweiter Krisen scheint das Thema derzeit in der medialen Öffentlichkeit eher in den Hintergrund gerückt. Weshalb die Menschen trotz zunehmender Wetterextreme ungern an die Erderwärmung erinnert werden, fragte sich der Naturphilosoph in der ersten Folge seiner aktuellen "Terra X"-Doppelausgabe. Im zweiten Teil geht es am späten Dienstagabend im ZDF unter dem durchaus optimistischen Titel "Freundliches Klima – so kriegen wir's hin" nun ums konkrete Handeln: Was genau können wir gegen die sich zuspitzende Klimakrise tun?