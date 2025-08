„Frontal“ deckt auf: So wird Honig in Supermärkten gestreckt und gefälscht

Vielfach gefälscht, gepanscht und gestreckt

In der "frontal"-Dokumentation "Fake-Honig: Die süße Illusion" von Michael Strompen, Salim Sadat, Frank Vieltorf und Johannes Dittmar weisen Reporter am Dienstagabend im ZDF nach: Honig, der zu günstigen Preisen in Supermarkt-Regalen steht, ist vielfach gefälscht, gepanscht, gestreckt. Das "frontal"-Team ging unter anderem Spuren in Polen, Estland, der Ukraine und China nach.