Kritiker haben gewählt: Welche Stephen-King-Verfilmung ist die beste?

Stephen King gehört zu den erfolgreichsten Autoren aller Zeiten und wird seit Jahrzehnten als König der Horror-Literatur gefeiert, doch auch in Film und Fernsehen hat der 77-Jährige seine Spuren hinterlassen. Etwa 100-mal wurden seine Romane und Kurzgeschichten bereits für Kino und TV adaptiert, viele Produktionen gelten auch jenseits der Fanszene als echte Meisterwerke. Aber welche Stephen-King-Verfilmung ist die beste? Diese Frage war in der Vergangenheit schon Gegenstand zahlreicher Rankings im Internet. Nun gibt es eine neue Umfrage zu dem Thema – diesmal wurde gezielt bei Kritikerinnen und Kritikern nachgefragt.

"Shining" (1980) siegt im Kritiker-Ranking Über 100 deutsche Filmexpertinnen und -experten beteiligten sich an der Erhebung im Auftrag des Verleihers Tobis, dabei durften alle Teilnehmenden jeweils drei Stimmen abgeben. Das Ergebnis: Laut Kritikermeinung ist "Shining" (1980) mit Jack Nicholson in einer Hauptrolle die beste Stephen-King-Verfilmung aller Zeiten. Das Resultat ist keine große Überraschung, da der Film seit jeher weit oben in jeder Umfrage rangiert, aber doch ein kleines Kuriosum: Stephen King äußerte sich in der Vergangenheit sehr unzufrieden mit der Kino-Adaption von Stanley Kubrick, weshalb er sich in den 90ern auch selbst federführend an einer neuen TV-Adaption als dreiteilige Serie beteiligte.

Auch die Verfilmung mit Morgan Freeman und Tim Robbins brilliert Auf dem zweiten Platz im Kritiker-Ranking der besten Stephen-King-Adaptionen landet Frank Darabonts "Die Verurteilten" (1994, mit Morgan Freeman und Tim Robbins), direkt dahinter folgt Brian De Palmas "Carrie – Des Satans jüngste Tochter" (1976) – die allererste Verfilmung eines Romans von Stephen King. Auf den weiteren Plätzen, in absteigender Reihenfolge: "Misery" (1990), "Stand by Me – Das Geheimnis eines Sommers" (1986), "The Green Mile" (1999), die Neuverfilmung von "Es" (2017), "The Life of Chuck" (2025), "Dead Zone" (1983) und "Der Nebel" (2007).

Somit fand auch ein ganz neuer Beitrag den Weg in die Top-10: "The Life of Chuck" startete erst kürzlich in den Kinos. Das Drama mit Tom Hiddleston in der Titelrolle (Regie: Mike Flanagan) basiert auf einer Kurzgeschichte, die Stephen King 2020 als Teil der Novellensammlung "Blutige Nachrichten" veröffentlichte.

