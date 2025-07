Erster Trailer zu "Avatar: Fire and Ash" enthüllt dunkle Seite der Na'vi

Na'vi in der Luft, Na'vi im Wasser, jetzt auch Na'vi zwischen Feuer und Asche: In "Avatar: Fire and Ash" führt James Cameron ein neues Volk ein – das gerne zündelt und auch im Trailer zu sehen ist. Anknüpfend an die ersten beiden Filme erzählt der dritte Teil erneut von großen Umwälzungen auf dem fiktionalen Mond Pandora, von Konflikten und von Krieg. Schon vorab hatte Cameron erklärt, die Na'vi diesmal von einer anderen, dunkleren Seite zeigen zu wollen – dieses Versprechen scheint er mit Einführung des "Asche-Volkes" einzulösen.

"Avatar – Aufbruch nach Pandora" (2009), der kommerziell erfolgreichste Kinofilm aller Zeiten, und "Avatar: The Way of Water" spielten zusammen bereits über fünf Milliarden US-Dollar ein – ein beispielloser Erfolg, den James Cameron mit "Avatar: Fire and Ash" fortsetzen will. Nachdem ursprünglich ein Kinostart im Jahr 2024 geplant gewesen war, soll der neue Film nun am 17. Dezember 2025 anlaufen. Zwei weitere Fortsetzungen befinden sich bereits in Arbeit, mit den "Avatar"-Filmen vier und fünf wird 2029 beziehungsweise 2031 gerechnet.