DVD-Highlights der Woche: "Blood & Sinners", "In the Lost Lands" und "Das Licht"

Martin Scorsese und Robert De Niro, Spike Lee und Denzel Washington, Tim Burton und Johnny Depp: In der Kinogeschichte gab es schon einige kongeniale Regisseur-Hauptdarsteller-Gespanne, die immer wieder miteinander drehten. In diese Liste gehören inzwischen auch Ryan Coogler und Michael B. Jordan. Nach seinem gefeierten Spielfilm-Debüt "Nächster Halt: Fruitvale Station" (2013) arbeitete Coogler auch bei allen weiteren Großprojekten mit Jordan, und das sehr erfolgreich. Bei seinem neuen Film "Blood & Sinners" setzt der Regisseur und Drehbuchautor ebenfalls auf seinen Kumpel Jordan – diesmal sogar in einer Doppelrolle. Der Film erscheint nun ebenso wie die Verfilmung der Fantasy-Geschichte "In the Lost Lands" von George R. R. Martin und "Das Licht", dem ersten Kinofilm von Tom Tykwer seit fast zehn Jahren, auf DVD und Blu-ray.

"Blood & Sinners" (VÖ: 24. Juli) Filme von Ryan Coogler erzählen oft Geschichten mit starkem Bezug zur Black Community, aber darauf alleine sollte man sie nie reduzieren. "Blood & Sinners" ist ein Horror-Drama zwischen Ku-Klux-Klan und Südstaaten-Mystery mit dem Ryan Coogler und Michael B. Jordan "eine neue Vision des Schreckens" präsentieren. Im Fokus der Geschichte, die überwiegend in den 1930-ern spielt, stehen die Zwillingsbrüder Smoke und Stack (beide verkörpert von Michael B. Jordan). Aufgewachsen in Clarksdale, Mississippi, landen die beiden irgendwann in der Unterwelt von Chicago. Mit kriminellen Geschäften verdienen sie viel Geld, ehe sie in ihre Heimat im Süden der USA zurückkehren, um noch einmal ganz neu anzufangen. Sie kaufen eine stillgelegte alte Mühle, die sie in eine lebhafte Juke Bar verwandeln. Freizügige Tanzeinlagen und Blues-Musik: Es ist ein "sündiges" Geschäft, finanziert mit Geld, an dem Blut klebt. Und dann wird alles noch sündiger und noch blutiger. Aber man hatte die Zwillinge ja gewarnt: "Wenn du ständig mit dem Teufel tanzt, dann folgt er dir eines Tages nach Hause."

Als Inspiration für "Blood & Sinners" nennt Ryan Coogler unter anderem "Fargo" und "No Country For Old Men" von den Coen-Brüdern, aber auch Arbeiten von Stephen King, John Carpenter und Robert Rodriguez.

Preis DVD: circa 15 Euro

US, 2025, Regie: Ryan Coogler, Laufzeit: 132 Minuten

"In the Lost Lands" (VÖ: 24. Juli) George R. R. Martin, das ist vor allem: "Das Lied von Eis und Feuer", oder eben, noch populärer, die dazugehörige Serien-Adaption "Game of Thrones". Aber der US-amerikanische Autor hat jenseits seiner berühmten Westeros-Saga noch viel mehr geschrieben – neben Fantasy-Stoffen unter anderem auch Science-Fiction und Horror. Die Erzählung von "In the Lost Lands" bildet das inhaltliche Grundgerüst für den gleichnamigen Film, und damit es für einen ganzen abendfüllenden Film reicht, hat Drehbuchautor Constantin Werner auch noch Elemente aus den Kurzgeschichten "The Lonely Songs of Larren Dorr" sowie "Bitterblooms" eingestreut. Herauskam ein actionreicher "Postapokalypse-Western" mit vielen blutrünstigen Ungeheuern. Milla Jovovich verkörpert in "In the Lost Lands" die Hexe Gray Alys. Die Zauberin mit dem Killerinstinkt wurde von einer Königin beauftragt, in einer verwüsteten, verlorenen Welt das Fell eines Werwolfs zu beschaffen. Boyce, ein mysteriöser Monsterjäger (verkörpert von Dave Bautista), soll ihr dabei helfen.

Preis DVD: circa 16 Euro

DE/CA/US, 2025, Regie: Paul W. S. Anderson, Laufzeit: 98 Minuten

"Das Licht" (VÖ: 24. Juli) Berlin in den 1920er- und frühen 1930er-Jahren, das war zuletzt lange das kreative Zuhause von Tom Tykwer. In "Das Licht" erzählt er äußerst innovativ von einer zerrütteten Familie der Gegenwart. Im Fokus stehen die Engels, eine Patchwork-Familie: Vater Tim (Lars Eidinger), seine Frau Milena (Nicolette Krebitz), dazu die fast erwachsenen Zwillinge Frieda (Elke Biesendorfer) und Jon (Julius Gause) sowie der uneheliche Sohn Dio (Elyas Eldridge). Es ist ein Zusammenleben voller Spannungen und Konflikte. Und dann wird das Leben der Engels auf ungeahnte Weise auf den Kopf gestellt, als Farrah (Tala Al-Deen) auftaucht – eine syrische Immigrantin, die einen Job als Haushälterin annimmt und ein völlig neues "Licht" auf die Familie wirft.

"Das Licht" war Tom Tykwers erster Kinofilm seit "Ein Hologramm für den König" (2016). Im Film werde "gestritten, gerungen und gekämpft, aber es wird auch gelacht, gesungen und getanzt", sagt er. Das vor allem mit Lars Eidinger und Nicolette Krebitz prominent besetzte Drama solle das volle "Spektrum der Gefühle" abdecken. Um das Ziel zu erreichen, nutzt Tom Tykwer, wieder ganz der alte Visionär, neben der ungeschönten Realität seiner Figuren auch Musical-, Fantasy- und Mystery-Stilmittel. Schwer greifbar, aber in jedem Fall originell.

Preis DVD: circa 15 Euro

DE, 2025, Regie: Tom Tykwer, Laufzeit: 156 Minuten

