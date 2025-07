Squid Game abgelöst: Diese Serien sind an der Streaming-Spitze von Netflix

Das erste Halbjahr 2025 ist vorbei, Zeit für eine Zwischenbilanz: Netflix hat bekannt gegeben, welche Serien und Filme das Publikum bislang am meisten überzeugt haben. Im Serienfach ergab die Auswertung durchaus Überraschendes. Die lange erwartete dritte und finale Staffel des Fan-Lieblings "Squid Game" verpasste die Spitzenposition im Ranking. Mit bislang 71,5 Millionen Views landet der Abschluss des südkoreanischen Serien-Hits auf dem dritten Platz der Bestenliste.

Ganz oben thront dagegen die britische Produktion "Adolescence", die sich nach dem Start im März vor guten Kritiken nicht mehr retten konnte und auch die Streaming-Fans nachhaltig begeisterte. Das drückt sich auch in konkreten Zahlen aus: Mit 144,8 Millionen Ansichten setzt sich die Serie klar an die Spitze. Zur Einordnung der Zahlen ist jedoch relevant, dass die dritte Staffel von "Squid Game" erst am 27. Juni bei Netflix debütierte. Aussagekräftiger dürften also die Zahlen am Ende des Jahres werden.

In "Adolescence" steht der 13-jährige Jamie Miller (Owen Cooper) im Mittelpunkt, dessen Mord an seiner Mitschülerin Katie für Fassungslosigkeit sorgt. Der Tod des Mädchens ist in der Serie Anlass, um die Psyche des Jungen zu erkunden, der von Mobbing, sozialer Isolation und gefährlichen Denkmustern über angeblich erstrebenswerte Männlichkeit überfordert wurde.

Zwei Serien landen in Top 30 – obwohl Netflix sie abgesetzt hat Neben den genannten Titeln gehören auch Serien wie "Zero Day" mit Robert DeNiro, die Harlen-Coben-Adaption "Ich vermisse dich" und das Doku-Highlight "American Murder: Gabby Petito" zu den populärsten Serien unter den Netflix-Kundinnen und -Kunden. Erstaunlich: Mit "The Residence" und "Pulse" landeten auch zwei Serien in den Top 30 der Serien-Charts, die Netflix bereits abgesetzt hat.

Blickt man auf die meistgesehenen Filme, kristallisierte sich ebenfalls ein klarer Spitzenreiter heraus: Der Action-Film "Back in Action", in dem Cameron Diaz ihr Comeback feierte, wurde 164,7 Millionen Mal angesehen. Mit klarem Abstand auf den Plätzen landen der Thriller "Straw" (102,9 Millionen Views) und die Romanze "Morgen kommt ein neuer Himmel" (95,5 Millionen Views).

