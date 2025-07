Cameron Diaz übernimmt Hauptrolle im Netflix-Remake "Bad Day"

Cameron Diaz bleibt dem Action-Genre treu. Nach ihrem erfolgreichen Comeback mit "Back in Action" steht bereits ihr nächstes Projekt bei Netflix an. Der Streaming-Dienst plant ein Remake des Klassikers "Falling Down – Ein ganz normaler Tag" aus dem Jahr 1993. Jetzt steht fest: Der Hollywood-Star übernimmt die Hauptrolle.

In "Bad Day" soll Cameron Diaz eine alleinerziehende Mutter spielen, die versucht, an einem besonders chaotischen Tag ein Versprechen gegenüber ihrer Tochter einzuhalten. Der Film ist vom 90er-Jahre-Thriller inspiriert, soll aber humorvoller ausfallen als das Original. In "Falling Down" spielt Michael Douglas einen namenlosen Bürger, der in Los Angeles eines Tages Amok läuft.

Cameron Diaz feierte in "Back in Action" ihr Comeback nach neun Jahren Pause Das Drehbuch zu "Bad Day" stammt von Laura Solon, die das Projekt laut "The Hollywood Reporter" ursprünglich auf eigene Faust entwickelt hatte. Regisseur Jake Szymanski übernimmt die Regie. Er ist bekannt durch die Reality-Sitcom "Jury Duty" und die Komödie "Mike and Dave Need Wedding Dates". Beau Bauman ist als Produzent an Bord, mit ihm arbeitete Cameron Diaz bereits bei "Back in Action" zusammen. Seine Produktionsfirma Good One Productions betreut das neue Projekt.

Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, wird ab Herbst in New York und New Jersey gedreht. Der Start in der zweiten Jahreshälfte 2026 scheint realistisch.

Cameron Diaz zählte in den 2000er-Jahren zu den großen Hollywood-Stars. Mit Filmen wie "Verrückt nach Mary", "Bad Teacher" oder der "Shrek"-Reihe feierte sie weltweite Erfolge. 2014 zog sie sich für neun Jahre aus der Filmbranche zurück.

Anfang 2025 gelang ihr mit "Back in Action" ein Comeback Die Action-Komödie über ein Ehepaar mit Spionage-Vergangenheit, avancierte zum Hit. Laut Nielsen rangiert der Film auf Platz sechs der erfolgreichsten Netflix-Filme aller Zeiten. Mit 5,26 Milliarden gestreamten Minuten ist er zudem die meistgesehene Original-Produktion des Jahres und belegt Rang drei aller Streaming-Filme 2025.

