Kein Kuss: Zensur im neuen "Superman"-Film sorgt für Aufregung

James Gunn feiert mit seinem neuen "Superman"-Film aktuell große Erfolge. Anders als viele vorige Reboots kommt die Comicverfilmung beim Publikum in großen Teilen gut an, und auch Kritiker loben die Mischung aus neuem Konzept und bekannten Elementen. Doch in Indien sorgt das Werk aktuell für Aufsehen – wegen einer bestimmten Szene.