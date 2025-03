Disneys "Schneewittchen" droht ein Kinoflop

Disneys "Schneewittchen", die Realverfilmung des Animationsklassikers "Schneewittchen und die sieben Zwerge", mit dem der Konzern 1937 den ersten Zeichentrickfilm in Spielfilmlänge in die Kinos brachte, ist an seinem Premieren-Wochenende hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der Film spielte weltweit 87,3 Millionen US-Dollar ein, auf dem US-Markt waren es 43 Millionen. Beide Zahlen sind ein schlechtes Omen für die 270 Millionen Dollar teure Produktion.

Stellt man "Schneewittchen", in dem Rachel Zegler ("West Side Story") in die Titelrolle schlüpft und Gal Gadot ("Wonder Woman") in die der bösen Stiefmutter, in eine Reihe mit vergleichbaren Produktionen, wird deutlich, warum. Andere Realverfilmungen von klassischem Disney-Stoff starteten mit teilweise deutlich besseren Zahlen in ihre erste Kinowoche, so auch das ebenfalls kontrovers diskutierte "Arielle, die Meerjungfrau", das 2023 mit 95,5 Millionen US-Dollar alleine in den USA mehr einspielte als nun "Schneewittchen" auf der ganzen Welt. Dabei war der Film kein Hit, sondern spielte lediglich seine Produktionskosten wieder ein. Tim Burtons Realverfilmung von "Dumbo" startete mit 46 Millionen US-Dollar auf ähnlich niedrigem Niveau wie "Schneewittchen" – und gilt als finanzieller Flop.