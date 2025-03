Peter Fox: "Block Party" feiert soziale Brennpunkte in Berlin

Die Dokumentation "Block Party – Peter Fox feiert mit Berlin" zeigt den Seeed-Frontmann bei Open-Air-Konzerten an ungewöhnlichen Orten in Berlin. Zu sehen ab 25. März in der ARD Mediathek, erzählt der Film von einem einzigartigen Musiksommer und Peter Fox' Leidenschaft für seine Heimatstadt.

"No risk, no fun": Er ist der Mann, der seine Stadt liebt – und der sich nicht so schnell ausbremsen lässt. Auch nicht, wenn mal wieder "Dickes B" nicht nur für seine Heimat Berlin, sondern auch für die gefürchtete Bürokratie steht. Peter Fox wurde 2001 mit der Band Seeed schlagartig berühmt – und das eben mit dem Song "Dickes B". Immer wieder kreisen seine Texte um seine große Hassliebe, von der es im Lied heißt: "Dickes B, home an der Spree – im Sommer tust du gut und im Winter tut's weh" oder "Mama Berlin, Backstein und Benzin, wir lieben deinen Duft, wenn wir um die Häuser zieh'n."

Nun ist es der Dokumentarfilm "Block Party – Peter Fox feiert mit Berlin", der im Sommer des vergangenen Jahres entstand und der ab Dienstag, 25. März, in der ARD Mediathek zu sehen ist. Er setzt die Leidenschaft von Peter Fox für die kulturell vibrierende, von gesellschaftlichen Spannungen geprägte Metropole eindrucksvoll in Szene. Erzählt wird von einem unvergesslichen Musiksommer mit frei zugänglichen Open-Air-Konzerten an Orten, die viele Berliner sonst nur meiden – mitten im Kiez und an Brennpunkten, die es oft nur mit Negativberichten in die Schlagzeilen schaffen. Fox spielt dort mit seiner gesamten Band und gibt hoffnungsfrohen Nachwuchskünstlern aus Berlin eine Bühne. Mit den Mühlen der Bürokratie hatte er allerdings nicht gerechnet.

Peter Fox über sich: "Der ist echt plemplem" "Bei den Projekten mit den Konzerten sehe ich jetzt auch den Größenwahn", sagt der vor Publikum so energiegeladene, vor der Doku-Kamera oft fast ein wenig schüchtern wirkende Mann mit dem roten Bart im Film. Er steckt da mitten in den teilweise etwas chaotisch ablaufenden Vorbereitungen für die Freiluft-Gigs, die Fox am liebsten auf der großen Wiese naher den Becken und Sprungtürmen im Columbiabad, auf dem Bolzplatz vor dem Wohnpark Pallasseum oder im Görlitzer Park steigen lassen möchte.

Eine charmante Idee: Musik und damit universell Verbindendes dorthin zu bringen, wo die Probleme am größten sind. Doch es gibt immer mehr Auflagen zu beachten – Zugangskontrollen, logistische Herausforderungen, Sicherheitsbedenken der Berliner Behörden. "Der ist echt plemplem", sagt Peter Fox über sich selbst im Film, als ihm immer öfter planerische Überforderung unterstellt wird.

Große Chancen für neue Künstler Doch der "Stadtaffe" – auch so ein Song-Titel – ist nicht mehr aufzuhalten: Regisseur David Seeberg zeigt, wie das ehrgeizige Projekt Wirklichkeit wurde. Vorbild ist die aus US-Großstädten bekannte Idee der Nachbarschafts-Musikfeste – der Block Party eben. Sie steigt – trotz aller Schwierigkeiten und gegen den Rat der Bedenkenträger. Fox gelingt, was er vorhatte: "Bezirke, die oft schlechte Presse haben, so ein bisschen feiern."

Dass er dafür keinen Eintritt verlangt, aber trotzdem die gesamte Band mit Musik, Tanz-Crew, Licht und fettem Soundsystem auf großer Bühne auffährt, ehrt ihn. Noch mehr: Peter Fox gibt auch spannenden jungen Nachwuchs-Künstlerinnen und Künstlern Raum. Der 100-minütige Dokumentarfilm begleitet nicht nur die Planungs- und Vorbereitungsphase zu den Konzerten, sondern stellt unter anderem den in Neukölln geborenen HipHop-Musiker Kevin vor, der sich auf der Bühne "44 Grad" nennt.

Mit von der Partie ist auch die gerade mal 16-jährige Schülerin Cerin aus der Gropiusstadt, die von ihrem ersten Auftritt schwärmt – und das dann gleich vor rund 6000 Leuten. Peter Fox weiß, was er seinen Fans schuldig ist: eine heiße Sommer-Party. Und dafür stehen die Massen nicht nur vor den Open-Air-Bühnen, sie staunen über das etwas andere Stadt-Konzert auch von Häuserdächern herab, stehen auf Balkonen und Fenstern – und lieben plötzlich wieder ihr Berlin. Der Aufwand hat sich gelohnt. "Wenn Leute umsonst auf ein Konzert kommen", so Fox, "ist der Vibe unglaublich".

Es ist ein Film, der ein Sommer-Märchen im ausgehenden Winter ermöglicht, nacherzählt von der Produktionsfirma Florida Factual ("Hart aber fair") aus dem Umfeld von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Der Film, der Musik-Erlebnis, tolle Konzert-Sequenzen und kreativen Künstler-Aktivismus bietet und einen entspannten Screening-Abend garantiert, entstand im Auftrag des SWR, des rbb, von ARD-Kultur und hr.

