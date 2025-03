Formel-1-Fans aufgepasst! Diese Rennen überträgt RTL im Free-TV

Gute Nachrichten für Motorsport-Fans! Auch 2025 wird RTL wieder sieben packende Formel-1-Rennen live im Free-TV übertragen. Damit bleiben die Königsklasse des Motorsports und ihre spektakulären Duelle nicht nur Sky-Abonnenten vorbehalten. In Kooperation mit Sky Sport zeigt der Kölner Sender zudem elf Qualifyings und ein Sprint-Rennen live. Wer die weiteren Rennwochenenden nicht verpassen will, kann die Qualifyings oder Sprints auch via RTL+ im Livestream verfolgen.