"East Side": Serie beleuchtet zwielichtige Deals zwischen Juden und Arabern in Jerusalem

"East Side", die israelische Serie über zwielichtige Immobiliendeals in Ost-Jerusalem, feiert ihre Premiere auf ARTE. Im Mittelpunkt steht ein ehemaliger Geheimdienst-Agent, der riskante Geschäfte einfädelt, um seiner Tochter eine Zukunft zu sichern.

"East Side" Serie • 21.03.2025 • 21:45 Uhr

Ursprünglich sollte die zehnteilige israelische Serie "East Side" bereits im vergangenen November Deutschland-Premiere bei ARTE feiern. Dann wurde sie allerdings kurzfristig aus dem Programm genommen. "Angesichts der tragischen Ereignisse im Nahen Osten haben wir entschieden, dass die Serie, die sonst von sehr hoher Qualität ist, derzeit nicht angemessen ist, und nehmen sie aus dem Programm", hieß es. Dabei ist zu erwähnen, dass die Serie 2023 vor dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober gedreht wurde. Nun also ein neuer Versuch. Jeweils fünf Episoden am Stück sollen an zwei aufeinanderfolgenden Freitagen am späteren Abend ausgestrahlt werden.

Im Mittelpunkt steht der ehemalige israelische Inlandsgeheimdienst-Agent Momi (Yehuda Levi). Versiert und ohne Skrupel fädelt er in Ost-Jerusalem zwielichtige Immobiliengeschäfte zwischen jüdischen Siedlern und arabischen Bewohnern ein. Heißt: arabische Hausbesitzer verkaufen ihren Besitz zu weitaus höheren Preisen als üblich. Geld ist bei diesen Geschäften wichtiger als das Risiko gesellschaftlicher Ächtung. Die jüdischen Siedlervertreter wiederum gelangen so an wichtige Bastionen im arabisch dominierten Teil Jerusalems.

Mischung aus Thriller und menschlichem Drama Momi geht nicht aus persönlicher Gier dieser Arbeit nach. Der alleinerziehende Vater möchte mit dem Geld eine eigenständige Zukunft für seine autistische Tochter Maya (Geffen Kaminer) in einer speziellen Armee-Einheit sichern. Und doch sind die krummen Immobiliengeschäfte ein großes Risiko für alle Beteiligten, wie sich bereits in der Auftaktepisode "Momi" – alle Folgen sind nach handelnden Personen der Serie benannt – deutlich zeigt.

"East Side" ist eine Mischung aus Thriller und menschlichem Drama, die komplexe Themen behandelt und interessante Figuren ins Spiel bringt. Es bleibt abzuwarten, ob die Serie diesmal tatsächlich am angekündigten Termin startet. Eine Vor-Ansicht für Kritiker ebenso wie ein Vorab-Streamen in der Mediathek jedenfalls sind nicht möglich, auch hier ist der jeweilige Start für den Freitag, 21. März, angekündigt. Bereits jetzt in der ARTE-Mediathek abrufbar dagegen ist die hochgelobte Serie "Shtisel", die von den selben Produzenten wie "East Side" stammt.

"East Side" – Fr. 21.03. – ARTE: 21.45 Uhr