"Spinnst du?!": Tom Kaulitz plaudert Eigenschaft von Bruder Bill aus

In der neuen Folge des Podcasts "Kaulitz Hills" kommt es zum Streit zwischen den Tokio Hotel Zwillingen Tom und Bill Kaulitz. Grund ist eine Angewohnheit von Bill, die Tom auf der Europa-Tour auf die Palme bringt.

Tokio Hotel reist gerade für seine Tour quer durch Europa. Das bedeutet neben vielen tollen Momenten aber auch einiges an Stress, wie Tom und Bill Kaulitz in der neusten Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills" verraten. "Ich bin schon wieder relativ genervt", erzählt Tom, dass sein Zwillingsbruder an diesen Tagen dann immer eine gewisse Angewohnheit entwickeln würde: "Du stellst dich blöd!"