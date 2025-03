"Sing meinen Song": Start, TV-Termine und Gäste der neuen Staffel im Überblick!

Hip-Hop-Pioniere als Special Guests für einen Abend

Der restliche musikalische Cast der zwölften Staffel besteht aus "Sing meinen Song"-Novizen. So ist es unter anderem an MiA.-Frontfrau Mieze Katz (Folge vier) und Singer-Songwriterin Madeline Juno (Folge sieben), die Lieder ihre Kolleginnen und Kollegen auf neue Art und Weise zu interpretieren. Rapper FiNCH (Folge fünf), Singer-Songwriter Bosse (Folge eins) und ClockClock-Sänger Boki (Folge sechs) komplettieren die Musikrunde. Außerdem sind die Fantastischen Vier am 6. Mai, als Special Guest für eine Folge dabei. Einen Abschluss findet die Staffel am 10. Juni beim großen Duette-Abend.