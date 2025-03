Wird die ZDF-Mediathek zum Desaster? Zuschauer empört über Relaunch

Der Relaunch der ZDF-Mediathek als Streamingplattform sorgt für Unmut bei vielen Zuschauern. Während einige das neue Design loben, kritisieren viele Nutzer die Unübersichtlichkeit und das Fehlen gewohnter Funktionen.

"Liebes ZDF, gut gemacht: Nun ist die Mediathek genauso unübersichtlich wie beim Ersten", schreibt ein User auf der Instagram-Seite des Mainzer Senders. Grund für den Missmut in der Kommentarspalte ist der Relaunch der ZDF-Mediathek, die fortan als "Streamingportal ZDF" und mit neuer Nutzeroberfläche daherkommt – sehr zum Verdruss etlicher Zuschauerinnen und Zuschauer.

"Verschlimmbessert!", lautet das harte Urteil eines Kommentators, der mehrere Kritikpunkte an der am Dienstag vollzogenen Änderung äußert: "Rubriken fehlen total und man kann nicht mehr downloaden! Was soll das denn? Am PC kann man die Folgen der nächsten Woche ansehen, aber nicht in der Mediathek am Fernsehen!"

Eine andere Nutzerin rät dem ZDF: "Never change a running system! Ich fand die Mediathek bisher (fast) perfekt und jetzt ist sie total unübersichtlich und viele gewohnte Einstellungen, Filter, Funktionen etc. nicht mehr vorhanden." Sie fragt sich: "Woher kommt dieser Drang, immer alles mit Gewalt neu und anders machen zu müssen, obwohl es schlechter wird?"

"Wer den Namen schon aufgibt, will gar niemanden mehr erreichen" Das Verschwinden eines Features erregt die Gemüter besonders: "Wo ist denn 'Neu in der Mediathek'? Das war immer sehr gut zu sehen, was es Neues gibt", schreibt eine Zuschauerin. Ein anderer ärgert sich: "Moderner, aber unübersichtlicher. Neu und vorab fehlt mir." In einem Kommentar heißt es: "Mir fehlt die 'Neu in der Mediathek' bzw. 'vorab' Rubrik, hab ich die übersehen oder habt ihr sie rausgenommen?"

Ein User hält das neue Design für "umständlich und bestenfalls wie ein Hochglanzmagazin". Er will wissen: "Wofür bezahlen wir den Beitrag?!" Auch andere Zuschauer sorgen sich um die Verwendung ihres Rundfunkbeitrags: "Was hat der Witz gekostet?" Die Enttäuschung ist groß: "Ihr habt mich mal damit gekriegt, dass ihr eine gute Mediathek hattet. Aber wer den Namen schon aufgibt, will gar niemanden mehr erreichen."

Vereinzelt wird dem Relaunch dann aber doch das ein oder andere Lob zuteil. "Toll geworden, ist jetzt viel übersichtlicher", findet eine Nutzerin. "Sieht klasse aus!", schwärmt ein Instagram-Follower. Ein Nutzer glaubt sogar: "Da kann man nicht meckern"; Mit Blick auf die weiteren Kommentare dürfte er wohl eines Besseren belehrt worden sein.



