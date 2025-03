Tim Roth warnt vor Trump: US-Präsident wird Filmindustrie bedrängen

Der Populismus von Donald Trump

Der britische Schauspieler Tim Roth hat den USA seine größten Erfolge gefeiert. Er spielte in Quentin Tarantinos "Pulp Fiction" (1994), in Woody Allens "Alle sagen: I love you" (1997) und in Tim Burtons "Planet der Affen"-Neuverfilmung (2001). Doch für die Zukunft der "Traumfabrik" Hollywood sieht der 63-Jährige schwarz. Wie auch für die USA insgesamt. Das machte er in einem Interview mit "The Hollywood Reporter" deutlich.