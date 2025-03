"Willkommen bei den Reimanns": Alles zum Start der neuen Staffel mit Konny und Manu Reimann

Kabel Eins zeigt die vierte Staffel der Auswanderer-Saga "Willkommen bei den Reimanns". Konny und Manu Reimann erleben neue Abenteuer in Hawaii und träumen von Konny Island III. Wird es sie dauerhaft auf die Insel ziehen?

Willkommen bei den Reimanns Dokusoap • 16.03.2025 • 20:15 Uhr

Die Rast- und Ruhelosigkeit gehört zum Leben prominenter "Kult-Auswanderer" anscheinend dazu. Jedenfalls wirkt es fast so, als ob die Kabel Eins-Dokusoap-Reihe "Willkommen bei den Reimanns" einen bekannten Werbe-Slogan einer Baumarkt-Kette szenisch mit jeder neuen Folge neu interpretieren möchte: Es gibt tatsächlich immer 'was zu tun. Und Selbermacher Konny ist ein unermüdlicher Bastler – etwa beim Bau einer Dachterrasse für das Strandhaus oder beim Herumschrauben an einem alten Schulbus. Aktuell wird bei den Reimanns (neue Folgen immer sonntags, zur besten Sendezeit) weiter am Traumhaus-Projekt gewerkelt, welches aktuell den Arbeitstitel "Konny Island III" trägt.

Bleiben Konny und Manu dauerhaft auf Hawaii? Schauplatz der neuen Folgen, die in direkter Konkurrenz unter anderem zum ARD-"Tatort"-Krimi laufen, ist weiterhin das Inselparadies Hawaii, das trotz seiner natürlichen Attraktivität immer noch das Potenzial hat, weiter "verschönert" zu werden. Meint zumindest Konny Reimann.

Um seine vielen, mehr oder weniger sinnvollen Ideen zu verwirklichen, steht er früh auf – und startet anders als seine Langschläfer-Gattin energisch in den Tag. Sein neuestes Projekt klingt allerdings eher nach Landflucht: Konny möchte die längste Kanu-Fahrt seines Abenteurerlebens antreten, was nicht ganz ungefährlich ist. Er sticht in See, ohne ein Handy mitzunehmen. Und die Brandung auf Hawaii ist tückisch – vor allem im Winter.

Zuletzt hatte es fast so ausgesehen, als ob die Reimanns mal wieder den Standort wechseln würden. Kurz vor Weihnachten strahlte der Sender noch Folgen aus, in der potenzielle neue Wohnorte begutachtet wurden. So ging es in einem Kurztrip nach Costa Rica – allerdings ohne eine konkrete Entscheidung. "Es ist nicht einfach, Hawaii zu toppen, wenn man es überhaupt toppen kann", sagte Manu damals. Allerdings liebäugelte Konny sogar mit den Fidschi-Inseln als Traumziel. Es bleibt spannend bei den Reimanns – und unruhig. Was dem Publikum natürlich gefällt.

