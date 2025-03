"The Creator": Kritik zum Sci-Fi-Thriller mit John David Washington

In "The Creator" von Gareth Edwards kämpft John David Washington in einer dystopischen Zukunft gegen die Bedrohung durch Künstliche Intelligenz. Ein packender Sci-Fi-Thriller, der die Frage nach der Rolle der KI in unserer Gesellschaft aufwirft.

The Creator Science-Fiction • 16.03.2025 • 20:15 Uhr

Künstliche Intelligenz – Chance oder Bedrohung? Diese Fragestellung war vor wenigen Jahren noch eine sehr abstrakte, inzwischen wird sie immer greifbarer. Und zwischen all denen, die auf die vielen Vorzüge hinweisen, von Hilfestellungen beim Einkaufen über Verbrechensaufklärung bis hin zur Früherkennung von Krebserkrankungen, werden auch die kritischen Stimmen immer lauter. Unreguliert, fürchten manche, könnte Künstliche Intelligenz die Gesellschaft dauerhaft destabilisieren und sogar zur Auslöschung der Menschheit führen. In diese Kerbe schlägt nun auch ein Film, der weit in der Zukunft spielt, aber doch hochaktuell ist: "The Creator".

Das Ende des Homo sapiens? Die KI-Debatte, abgehandelt in einer abgründigen, monumental bebilderten Worst-Case-Dystopie, die RTL jetzt als Free-TV-Premiere zeigt: Wen die Grundidee von "The Creator" noch nicht vor den Bildschirm, für den tut es vielleicht der kreative Kopf, der hinter dieser düsteren Zukunftsvision steht. Gareth Edwards führte bereits Regie bei "Godzilla" (2014) sowie "Rogue One: A Star Wars Story" (2016) und gilt seitdem als Spezialist für epische, wuchtige Filmprojekte. Bei dem Sci-Fi-Spektakel "The Creator", das unter anderem für einen Oscar in der Kategorie "Beste visuelle Effekte" nominiert war, ist er nicht nur als Regisseur beteiligt, sondern auch als Autor (gemeinsam mit Chris Weitz) und Produzent. Für die Hauptrolle konnte er John David Washington ("Tenet") verpflichten.

Die Ausgangslage: Vor einigen Jahren zündete eine Künstliche Intelligenz, die eigentlich "zu unserem Schutz" erschaffen wurde, in Los Angeles einen Atomsprengkopf. Seitdem befindet sich die Menschheit im Krieg mit den Maschinen. Den letzten Rest könnte dem Homo sapiens nun eine geheimnisvolle Wunderwaffe geben, entwickelt vom Schöpfer der besagten KI. Elitesoldat Joshua (Washington) soll diese Waffe suchen und im besten Fall direkt unschädlich machen. Was er findet, ist aber keine Kanone oder Bombe, sondern ein kleiner Junge ...

