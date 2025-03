RTL zeigt wieder Formel 1 im Free-TV

RTL kehrt 2025 mit sieben Formel-1-Rennen ins Free-TV zurück. Fans dürfen sich auf spektakuläre Veranstaltungen wie den Grand Prix in Shanghai und das Nachtrennen in Las Vegas freuen.

Nach über drei Monaten ohne Action auf dem Asphalt startet die Formel 1 in eine neue Saison. 24 Rennen sind bis zum finalen Grand Prix in Abu Dhabi geplant, und neben den Motorsportfans an den verschiedenen Strecken werden auch zu Hause auf dem Sofa wieder Millionen zusehen. Wie zuletzt zeigt Sky auch in diesem Jahr alle Sessions. RTL überträgt zumindest wieder einen Teil der Rennen im Free-TV.

Red Bull hat mit Max Verstappen den besten Fahrer und McLaren wohl weiterhin das beste Auto. Aber so richtig weit wollte sich in den Vorab-Prognosen kein Formel-1-Experte aus dem Fenster lehnen. Ferrari (jetzt mit Hamilton) und Mercedes waren zuletzt ja auch ganz nah dran. Welcher Fahrer Weltmeister wird, wer den Konstrukteurstitel holt: Ehe die großen sportlichen Entscheidungen fallen, könnte es gut und gerne wieder November werden. Eine andere, für viele (deutsche) Fans sehr wichtige Entscheidung mit Blick auf die neue Saison gab's dagegen schon Ende 2023: Im Rahmen eines zweijährigen Sublizenz-Deals mit Sky darf RTL auch 2025 wieder bei der F1-Berichterstattung mitmischen.

Zur Erinnerung: RTL übertrug von 1991 bis einschließlich 2020 sämtliche Rennen der Formel 1 live, 2021 und 2022 waren es dann nur noch jeweils vier Grands Prix und 2023, erstmals seit über drei Jahrzehnten, kein einziger mehr. Hintergrund waren (und sind nach wie vor) die im Lauf der Jahre immer weiter gestiegenen Kosten für die Übertragungsrechte an der Königsklasse des Motorsports. Mit dem Start der Saison 2024 kam es dann aber doch zum überraschenden PS-Comeback in Köln: RTL hatte sich kurz zuvor mit Rechteinhaber Sky auf eine Kooperation geeinigt, vorerst angelegt auf zwei Jahre. Der Privatsender durfte in der vergangenen Saison sieben Rennen sowie diverse Rahmen-Sessions live im Free-TV übertragen. 2025, im zweiten Jahr der laufenden Vereinbarung, sind es wieder sieben Rennen.

Formel 1 bei RTL: Vollgas in Shanghai Nach dem Saisonauftakt in Australien (mit "nur" dem Qualifying bei RTL; Rennen exklusiv bei Sky) wird bei RTL in Shanghai (Großer Preis von China, 22. und 23. März) erstmals wieder richtig Vollgas gegeben: Nach dem Qualifying am Samstag (7.30 Uhr) zeigt der Sender auch das Rennen am Sonntag (7 Uhr). 2024 siegte Max Verstappen in Shanghai mit großem Vorsprung (über 13 Sekunden) vor Lando Norris im McLaren, diesmal dürfte es gerade in der Spitze des Feldes deutlich enger zugehen.

Die weiteren Grands Prix, die RTL 2025 live überträgt: Imola (18. Mai), Barcelona (1. Juni), Montreal (15. Juni), Spa-Francorschamps (27. Juli), Zandvoort (31. August) und Las Vegas (22. November). F1-Fans sollten insbesondere den traditionsreichen Großen Preis von Belgien in Spa dick im Kalender markieren, weil RTL hier zusätzlich zu Qualifying und Hauptrennen auch den Sprint am Samstag zeigt. Ein weiteres besonderes Highlight erwartet das Publikum dann sicher auch wieder mit dem spektakulären Nachtrennen in Las Vegas – die Strecke, auf der Max Verstappen sich 2024 vorzeitig den WM-Titel in der Fahrerwertung sicherte.

Was RTL neben den Rennen noch zeigt Neben den besagten sieben Grands Prix (plus Sprint in Belgien) beinhaltet das Paket, das RTL mit Sky aushandeln konnte, insgesamt elf Qualifying-Sessions im Free-TV. An allen übrigen Rennwochenenden sind Qualifyings und Sprints über RTL+ im Stream abrufbar (via Signal-Übertragung von Sky Sport). Ansonsten bleibt es dabei, wie zuletzt: Wer jede einzelne Session der Formel-1-Saison 2025 sehen möchte, von den freien Trainings über das Zeitfahren und die Sprints bis zu den insgesamt 24 Rennen, kommt weiterhin nicht an einem Sky-Abo vorbei.

Personell setzt RTL im Übrigen weiterhin auf die Crew, die auch in der Vergangenheit viele Jahre lang bei der Formel 1 mit am Start war: Florian König moderiert (unterstützt von Laura Papendick), Heiko Waßer und Christian Danner kommentieren das Geschehen auf der Strecke, und in der Boxengasse geht einmal mehr Streckenreporter Kai Ebel auf Stimmfang. Alessa-Luisa Naujoks liefert als Social Media Host zusätzlichen Input. Ergänzt wird das Formel-1-Team von RTL außerdem wie schon im Vorjahr von TV-Experte Günther Steiner, dem ehemaligen Haas-Teamchef und Ex-Boss von Mick Schumacher.

Ob RTL auch 2026 wieder Formel 1 im Free-TV zeigen wird, ist indes noch nicht absehbar. Wenn, dann müsste es wohl erneut auf einen ähnlichen Lizenzdeal wie zuletzt hinauslaufen: Bis 2027 liegen die Übertragungsrechte für die F1-Rennserie weiterhin bei Sky.

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*

