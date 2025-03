"Zu dick": Curvy Model Angelina Kirsch spricht über harte Worte der Oma

Sophia Thomalla wollte in Heidi Klums Castingshow "Germany's Next Topmodel" durchstarten. Doch schon in der ersten Runde wurde die 35-Jährige aus der Sendung geschmissen. Das hatte einen bestimmten Grund.

Heute geht die 36-Jährige gelassener mit negativen Aussagen um. "Du bist halt nie richtig – und es ist gar nicht wichtig, was andere sagen. Es ist viel wichtiger, was man selbst über sich sagt", hat sie gelernt. Doch bis zu dieser Erkenntnis war es ein langer Weg.

Schon als Kind kam die Moderatorin von "The Taste" (SAT.1) mit Bodyshaming in Kontakt. In einem Interview mit RTL erinnerte sie sich an einen prägenden Moment: "Eines Tages sagte Oma zu uns, zu mir und meiner Schwester, wir wären zu dick." Diese Worte trafen die kleine Angelina hart. Sie reagierte, indem sie das Essen verweigerte. Bis heute bewegt sie diese Erinnerung.