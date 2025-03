"Like A Loser – Staffel 2": Darum geht's in der zweiten Staffel der Comedyshow

Julian wird in der zweiten Staffel von "Like A Loser" erneut mit unerwarteten Vaterfreuden konfrontiert. Während er versucht, Verantwortung für seinen Teenagersohn Ernst zu übernehmen, sorgt eine unerwartete Schwangerschaft für weiteres Chaos.

"Vater werden ist nicht schwer, Vater sein hingegen sehr!" – Diese alte Wahrheit trifft wohl auch und insbesondere dann zu, wenn Mann von der Vaterschaft lange nichts wusste. Ein armer Ahnungsloser soll aus heiterem Himmel nach Jahren plötzlich väterliche Verantwortung übernehmen: ein durchaus klassischer Filmplot, der schon öfter für turbulente Komödien sorgte. Auch die ZDFneo-Serie "Like A Loser" erzählte 2023 überaus unterhaltsam von den unfreiwilligen Vaterfreuden der Hauptfigur Julian (Ben Münchow), der von seiner alten Jugendliebe unvermittelt über den gemeinsamen 15-jährigen Sohn namens Ernst (Diyar Ilhan) unterrichtet wurde. Auch die zweite Staffel des Comedyformats begleitet ihn nun in acht neuen Folgen beim herausfordernden Alltag als frisch gebackener Papa eines Teenagers.

Wie schon im ersten Durchgang geht es in den neuen Folgen unter Regie von Sven Nagel und Aki Wegner Schlag auf Schlag: Nachdem Julian seiner alten Band für die Europa-Tour abgesagt hat, ist Ernst glücklich darüber, Papa in seiner Nähe zu wissen. So viel Verantwortung und der Versuch, sein Leben etwa mit einer eigenen Wohnung auf die Reihe zu kriegen, soll auch Marie (Tinka Fürst) beeindrucken. Nach wie vor träumt Julian schließlich von einer echten Kleinfamilie mit ihr und Ernst. Doch dann wird Marie unerwartet schwanger – und nicht nur Julian, sondern auch Ernsts Rektor Stöfgen (Tom Beck) kommt als Vater in Frage. Folgt auf die erste gleich die zweite Vaterüberraschung?

Während Julian verzweifelt um Maries Liebe kämpft und sie damit eher von sich wegtreibt, sucht auch sein Sohn Rat in Liebesdingen – hat er sich doch in seine neue Mitschülerin Anna (Kayla Shyx) verguckt. Unterdessen genießt Julians Mutter Dagmar (Johanna Gastdorf) ihr eigenes Liebesglück und hat wenig Zeit für ihren Sohn.

Wieder versucht Julian mit allen Mitteln, dem Vatersein gerecht zu werden – und bringt damit alle Beteiligten in manch' unangenehme Situation. "Es macht so unglaublich viel Spaß, diesen Typen zu spielen, der keinen Filter zu haben scheint und Dinge ohne viel nachzudenken einfach macht oder sagt", sagt Darsteller Ben Münchow über seine Rolle. Dinge, die man niemals machen oder sagen würde, könne man "als Julian natürlich einfach machen". Auch deshalb sei am Set viel improvisiert worden. Umso mehr in der zweiten Staffel, die in den Episodentiteln abermals mit Ernst-Wortspielen à la "Diesmal ist es mir ernst" aufwartet.