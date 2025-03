Nina Hagen: Das macht die Punk-Ikone heute

Nina Hagen, die am 11. März ihren 70. Geburtstag feiert, hat die deutsche Musiklandschaft geprägt. Zuletzt sorgte sie mit ihrem Album "Unity" und ihrer Unterstützung der Black-Lives-Matter-Bewegung für Schlagzeilen. Ein Blick auf ihr Leben und ihre aktuelle Situation.

Bekannt wurde sie 1974 mit dem Schlager-Hit "Du hast den Farbfilm vergessen", später schrieb sie als "deutsche Godmother of Punk" Musik-Geschichte und gilt heute als Wegbereiterin von Punkrock und New Wave in Deutschland. Das 1978 nach ihrer Nina Hagen Band beannte Debütalbum behandelte bemerkenswert früh feministische Themen ("Unbeschreiblich weiblich"). Eine Karriere als Künstlerin und Provokateurin sollte folgen. Doch was macht Nina Hagen, die sich zwischenzeitlich auch als Schauspielerin verdingte, eigentlich heute?

70 Jahre alt wird Deutschlands große Punk-Diva am 11. März 2025. In den letzten Jahren glänzte Hagen zwar nicht unbedingt mit Daueraktivität, das eine oder andere Lebenszeichen gab es aber durchaus. So veröffentlichte sie 2020, um ihre Unterstützung der Black-Lives-Matter-Bewegung zu signalisieren, die Single "Unity", für die sie mit der US-amerikanischen Funk-Legende George Clinton zusammenarbeitete. Zwei Jahre später folgte mit "Shadrack" eine Coverversion eines Songs von Robert Macgimsey.

Ihr vierzehntes, ebenfalls "Unity" getauftes Album veröffentlichte Nina Hagen darauffolgend im Dezember 2022. Vorher war mit einem Cover des Blues-Klassikers "16 Tons" eine weitere Single erschienen. Auch Songs von Bob Geldorf und Bob Dylan wurden auf "Unity" einer Nina-Hagen-Kur überzogen. Der Longplayer enthielt aber auch neue Eigenkompositionen mit Titeln wie "Atomwaffensperrvertrag" oder "Venusfliegenfalle". In Deutschland und in der Schweiz schaffte es die Platte in die Top 30 der Album-Charts, aber auch international konnte die Musikerin bei der Kritik punkten. "Nina Hagens Pop-Punk-Politik altert hinein in die Großartigkeit", schrieb die US-amerikanische Zeitung "Chicago Reader".

Ihre Schauspielkarriere scheint vorbei zu sein Als Schauspielerin scheint sich Nina Hagen zur Ruhe gesetzt zu haben. Zumindest hat sie seit 2016 an keinen Film-Projekten mehr mitgewirkt. Ihr letztes Lebenszeichen auf diesem Gebiet ist der Kunstfilm "Gutterdämmerung", der von seinen Machern als "lautester Stummfilm der Welt" beworben wurde und in dem Hagen neben zahlreichen internationalen Musik-Legenden zu sehen ist: Lemmy Kilmister (Motörhead), Slash (Guns 'n Roses), Henry Rollins (Black Flag) und Grace Jones gehören ebenso zur illustren Besetzung des Schwarzweißfilms wie Iggy Pop, Josh Homme (Queens of the Stone Age) und Henry Rollins (Rollins Band).

Kommt da also noch was? Sicher ist: Dass eine so unberechenbare Künstlerin wie Nina Hagen uns noch einmal überraschen wird, davon dürfen wir ausgehen.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!