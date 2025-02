Karrierewechsel: Das macht Natalie Imbruglia heute

Natalie Imbruglia wurde 1998 mit "Torn" weltberühmt. Nach einem Karriereknick wechselte sie zur Schauspielerei und kehrte später zur Musik zurück. Heute ist sie eine beliebte TV-Persönlichkeit in Australien.

Wer 1998 viel Radio gehört oder regelmäßig bei MTV oder Viva eingeschalten hat, kam um diesen Hit kaum herum: Mit "Torn" aus ihrem Debütalbum "Left Of The Middle" war Natalie Imbruglia allgegenwärtig. Weltweit stürmte die Australierin mit dem Song – einer Coverversion eines ursprünglich auf dänisch erschienen Titels des Sängers Lis Sørensen, der aber von der amerikanischen Alternative-Rock-Band Ednaswap geschrieben worden war – die Top Ten. In Großbritannien blieb dem Hit die Spitze nur knapp verwehrt: Dort erreichte "Torn" Platz zwei. In Deutschland erreichte der Song den vierten Rang, hielt sich aber so hartnäckig in den Charts, dass es für Platz 24 in den Jahrescharts reichte.

Am 4. Februar wird Imbruglia 50 Jahre alt. Was macht die Sängerin heute, die damals durch das ikonische Musikvideo tänzelte?

Anschlusserfolge in den Nullerjahren Nach dem weniger erfolgreichen zweiten Album "White Lilies Island" (2001), das zwar keine großen Hits abwarf, aber immerhin weltweit eine Million mal verkauft wurde, landete die Australierin mit dem Album "Counting Down The Days" (2005) mitsamt der Single "Shiver" einen weiteren Treffer. In Großbritannien und Italien wurde "Shiver" zum Top-Ten-Hit, in Ungarn erreichte der Song die Spitze der Charts. Deutschland war allerdings weniger begeistert: Hierzulande scheiterte "Shiver" knapp an den Top 50. "Counting Down The Days" wurde zum Nummer-Eins-Album in Großbritannien, in Deutschland blieb es bei Platz 35.

2009 dann der Flop, der ihre Musikkarriere beinahe beendet hätte: "Come To Life" wurde vorab in Imbruglias Heimat Australien veröffentlicht – und legte eine Bauchlandung hin. In der ersten Woche wurden schlappe 750 Einheiten verkauft, das trotz Heimvorteils gerade so die Top 100 der australischen Charts erreichte – und nach zwei Wochen wieder verschwunden war. Imbruglias Plattenfirma, Island Records, zog die Reißleine, geplante Veröffentlichungen in Großbritannien und den USA wurden abgeblasen. Auch in Deutschland hat das Album keinerlei Spuren hinterlassen.

Nach dem Flop kam der Fachwechsel Nach dem Flop von "Come To Life" zog sich Imbruglia aus dem Musikgeschäft vorerst zurück und wandte sich gänzlich der Schauspielerei zu, mit der sie bereits 2003 mit einer Rolle in der Spionfilm-Parodie "Johnny English" mit Rowan "Mr. Bean" Atkinson geflirtet hatte. In den folgenden fünf Jahren spielte Imbruglia in drei Filmen mit – darunter die Hauptrolle in dem Drama "Closed For Winter". Erst 2015 kehrte sie zur Musik zurück.

Heute ist Natialie Imbruglia vor allem in ihrer Heimat Australien eine populäre Sängerin und TV-Persönlichkeit. An der australischen Version von "The Masked Singer" nahm sie zweimal teil – und holte beim ersten Mal, im Jahr 2022, als Panda verkleidet den Titel. Der Triumph führte auch zu einem Popularitätsschub – als Musikerin und als Entertainerin. 2010 gehörte sie zur Jury der australischen Fassung von "The X Factor".

Als Musikerin veröffentlichte Imbruglia 2021 ihr bislang letztes Album "Build It Better". 2023 und 2024 ging sie gemeinsam mit der Band The Corrs auf Tour. Auch in die Welt der Podcasts ist die Sängerin eingetaucht – mit einem Herzensprojekt: Ihre Vorliebe für Poesie lebt sie in ihrem eigenen Podcast "Sleep Sound With Natalie Imbruglia" aus, in dem sie Werke der australischen Dichterin Dorothea Mackellar rezitiert.

