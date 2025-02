Flügel für 240.000 Euro, Auto für 132.000 Euro: Andenken an Udo Jürgens versteigert

Auch mehr als zehn Jahre nach seinem Tod hat Udo Jürgens nichts von seinem Legendenstatus eingebüßt. Das zeigt einmal mehr das riesige Interesse an Erinnerungsstücken aus seinem Besitz, die nun versteigert wurden. Wie "Bild" berichtet, kamen unter anderem zwei Autos des 2014 verstorbenen Musikstars unter den Hammer. Dazu gehörte ein Bentley Continental GTC aus dem Jahr 2007. Das Luxusauto wechselte für 132.000 Euro den Besitzer. Erheblich günstiger war ein Mercedes-R-Klasse (R500 4Matic), der 32.000 Euro einbrachte.

Das teuerste Stück aber – wie könnte es anders sein – stand in direkter Verbindung zum musikalischen Schaffen des Ausnahmesängers: ein transparenter Konzertflügel. Das edle und optisch auffällige Instrument war einer Käuferin oder einem Käufer 240.000 Euro wert.

Apropos edel: Das ist auch der Zweck, dem die Erlöse der Versteigerung zugutekommen. Demnach steckt die Udo Jürgens Stiftung das Geld unter anderem in die Förderung von Nachwuchsmusikern. Außerdem sollen Kinder und Waisen in Not von dem Geldsegen profitieren.