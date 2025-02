GNTM-Star Marie Nasemann: "Ich habe Angst vor Männern. Gewaltvolle, wütende Männer"

Marie Nasemann hat auf Instagram ihr Herz ausgeschüttet – und unverhohlen ihre Sorgen geschildert. "Ich habe Angst vor Männern. Gewaltvolle, wütende Männer", schrieb die einstige "Germany's Next Topmodel"-Teilnehmerin in einem Beitrag. "Ich kann auch sagen, dass ich mich schon lange nicht mehr sicher fühle." Nicht nur halte sie sich abends von der U-Bahn fern, dasselbe gelte für Parks. "Und ich habe mein Handy immer griffbereit", teilte die 35-Jährige mit.

Dieses Gefühl von Unwohlsein gegenüber Männer habe aber ausdrücklich nichts mit deren Herkunft oder Hautfarbe zu tun, verdeutlichte Nasemann. Zudem mache es keinen Unterschied, ob sie sich in Großstädten wie Berlin oder Hamburg oder auf dem Land aufhalte. Auch sie selbst sei bereits mehrfach Opfer von "gewaltvollen, sexuellen Übergriffen" geworden, wie das Model beschreibt. Ähnliches hätten alle Frauen in ihrem Umfeld erlebt.

Model fordert wegen "gewaltvollen Männern" Initiative von der Politik

Weiter schilderte Marie Nasemann: "Die Übergriffe passierten am helllichten Tag in der S-Bahn, beim Joggen an der Isar und nachts an meiner Haustür, obwohl ich mir extra ein Taxi nach Hause genommen habe." Doch sie sehe ein großes Problem hierzulande, klagte die 35-Jährige: Niemand spreche über Femizide oder "Messerattacken am laufenden Band". Dabei wolle sie explizit keinen Unterschied zwischen Übergriffen von weißen und nicht-weißen Männern und von jenen mit oder ohne Migrationsgeschichte machen.