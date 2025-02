60. Geburtstag Prinzessin Stéphanie: Von der Popsängerin zur Familienmanagerin

Im gleichen Jahrzehnt startete sie eine kurzlebige Karriere als Popsängerin, die mit "Irresistible" und "One Love To Give" (beide 1986) zwei Hits abwarf, die es in die deutschen Top 10 schafften. "Irresistible" kletterte hierzulande auf Platz zwei und in Frankreich sogar an die Spitze der Charts. Das dazugehörige Album "Besoin" verkaufte sich weltweit 1,5 Millionen Mal. Und als wären Mode- und Musikgeschäft nicht bereits genug, kreierte Stéphanie 1989 auch noch ihr eigenes Parfüm. In den 90er-Jahren war sie weiterhin als Model präsent, doch schon bald wurde es verhältnismäßig ruhig um sie. Was also macht Prinzessin Stéphanie von Monaco heute?