"Der Alpenfeldzug des Augustus": Infos zur Doku über römische Entdeckungen

Der deutsch-schweizerische Dokumentarfilm "Der Alpenfeldzug des Augustus" beleuchtet die beeindruckenden Leistungen römischer Legionäre, die für den Kaiser über die Alpen zogen. Archäologische Funde in Graubünden ermöglichen neue Einblicke in das römische Militärwesen.

Hier ein rostiger Sandalennagel, dort ein steinernes Amulett, das den Namen eines römischen Soldaten und seines Feldherrn trägt, sowie die eingeritzte Bezeichnung "dritte Legion". Es ist ein Glücksfall, der Fund in Graubünden, der Archäologen über die Maßen glücklich werden lässt – ein bislang unbekannter Kriegspfad über die Alpen. Neuland für Althistoriker, Archäologen und Waffenkundler. Wieder einmal war ein Herrscher grenzüberschreitend auf dem Vormarsch, um durch Ruhmestaten die innere Macht in seinem Reich zu festigen. Der endrücklich bebilderte Dokumentarfilm "Der Alpenfeldzug des Augustus" erzählt dieses Kapitel der römischen Geschichte nun nach.

Mit der Neuentdeckung des alpinen Schlachtfelds begnügen sich die Macher des Dokumentarfilms um Regisseur Florian Breier allerdings nicht. Weil die Archäologen Einheimische baten, römische Legionäre zu spielen, um die neuen Erkenntnisse auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen, begleitet die Kamera Statisten im Hochgebirge, versehen mit allem drum und dran: mit Ledersandalen und Kettenhemd, mit Wolltunika und Rucksack, sowie Kurzschwert, Spieß und schwerem Schild. 30 Kilogramm galt es beim "Eins-zu-eins-Test" zu schleppen. So also fing das aus der Sicht des Drohnenzeitalters mal alles an. Mal sehen, was mit unseren Waffen in 2.000 Jahren geschieht.