Dschungelcamp: Jörgs Aussage über Schwule empört Pierre: "Herzlich Willkommen, 1950!"

Sonja Zietlow erinnert im Dschungelcamp an ihren verstorbenen Kollegen Dirk Bach. In einer emotionalen Abmoderation spricht sie über seine offene Art und Homosexualität. Währenddessen eckte Jörg mit seiner Aussage über Schwule bei Pierre an.

Er schenkte nicht nur dem Dschungelcamp seine ganz eigenen Farben: 2012 verstarb Dirk Bach plötzlich im Alter von 51 Jahren. Als Moderator von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" bleibt er unvergessen – nicht zuletzt bei seiner damaligen Kollegin Sonja Zietlow, die auch in der aktuellen Staffel des RTL-Formats so manches Mal an ihren Freund zu denken scheint.

In Folge sechs, die am Mittwochabend zu sehen war, hatten sich Anna-Carina Woitschack und Pierre Sanoussi-Bliss über dessen Homosexualität unterhalten. Da meinte Nina Bott zu Jörg Dahlmann: "Du bist auch schwul? Das wusste ich nicht!" Jörg verneinte entrüstet: "Ich rede mit dir drei Tage nicht mehr, nachdem du gesagt hast, ich bin schwul. Ich bin zu 100 Prozent heterosexuell."

"Irgendwo auf einer rosa Wolke sitzt jetzt Dirk Bach und lacht" Eine bedenkliche Aussage, wie Pierre fand: "Du sagst das so, als wäre das etwas Schlimmes! Und das ist das Schlimme!" Jörg rechtfertigte sich: "Ich liebe Schwule, aber ich bin hetero. Ich finde, Schwule haben viel mehr Empathie und Sinn für das Schöne!" Pierre empörte sich im Dschungeltelefon über Jörgs Klischeevorstellung: "Herzlich Willkommen, 1950! Ich bin wie du, wir sind wie ihr. Es wird langsam Zeit, das zu akzeptieren!"

In der Abmoderation zeigte sich Sonja Zietlow belustigt über das Hin und Her im Camp. "Und irgendwo auf einer rosa Wolke sitzt jetzt Dirk Bach und lacht", vermutete sie und wandte sich direkt an ihren langjährigen Dschungelkollegen, der selbst stets einen offenen Umgang mit seiner Homosexualität gepflegt hatte: "Dicki, so schade, dass du das nicht mehr erleben darfst." Ihr aktueller Moderationspartner Jan Köppen ergänzte: "Ich hoffe, im Himmel gibt es RTL." – "Bestimmt", war sich Zietlow sicher und richtete den Blick nach oben.

