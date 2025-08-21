Home News Star-News

Heimliches Laster: So überrascht uns Florian Silbereisen backstage

Barbara Schöneberger packt aus

Das macht Florian Silbereisen hinter den TV-Kulissen

21.08.2025, 10.15 Uhr
von Julian Flimm
Florian Silbereisen gilt als bodenständig; doch Barbara Schöneberger hat nun verraten, was der Schlagerstar hinter den Kulissen so treibt, wenn niemand hinschaut.
Florian Silbereisen ist eigentlich ein Schlagerstar mit makellosem Image.  Fotoquelle: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Der "Traumschiff"-Kapitän hat einen guten Ruf, Skandale rund um seine Person gibt es nicht. Doch auch Silbereisen ist nicht perfekt: Seine Kollegin Barbara Schöneberger sprach in einem Podcast zunächst über ihre eigenen Laster und packte danach über Florian Silbereisens schlechte Angewohnheit aus.

Jetzt nimmt Florian Silbereisen ab
Florian Silbereisen musste sich nach den Feiertagen einer unerwarteten Herausforderung stellen: Seine Kapitänsuniform passte nicht mehr. Um das zu ändern, geht der Star nun ins Fitnessstudio.
Kapitänskostüm passte nicht mehr
Als Kapitän Max Parger ist Florian Silbereisen seit Jahren im ZDF-"Traumschiff" zu sehen.

Das macht Silbereisen hinter den Kulissen

Im Podcast "Baywatch Berlin" verriet die Moderatorin über sich: "Nach einer Show gehe ich immer hoch in meine Garderobe, dann gibt es eine Flasche Champagner". Doch damit nicht genug, denn mittlerweile hat sich ein zweites, zweifelhaftes Ritual eingeschlichen: "Seit Neuestem rauche ich dann aus dem Fenster eine Zigarette", packt sie aus. Und dabei ist sie nicht immer alleine!

Denn kurz darauf verrät die Moderatorin auch, welches Laster ihr Kollege Florian Silbereisen mitbringt: "Manchmal kommt dann zum Beispiel der Florian Silbereisen, der raucht ja auch recht viel", plaudert sie im Podcast aus. Anscheinend ist der Schlagerstar hinter der Kulisse fleißiger Raucher – das wussten wohl die wenigsten!

Die ungewöhnlichen Angewohnheiten von Florian Silbereisen
Florian Silbereisen ist ein bekannter Name in der Schlagerwelt. Doch es gibt einige unbekannte Geschichten und interessante Fakten über den Entertainer, die viele überraschen könnten.
Lustige und schräge Fakten
Florian Silbereisen sorgte bereits mit so manchen Aktionen für Überraschungen.

Plausch mit den Kollegen

Doch auch mit anderen Kollegen kommt Barbara Schöneberger nach ihren Shows ins Gespräch: "Egal ob Jan Josef Liefers oder wer auch immer dabei ist, dann treffen sich alle immer bei mir in der Garderobe, Tür auf. Dann gibt es irgendwie ein bisschen Champagner, ehrlich gesagt. Und dann wird nochmal kurz besprochen, was war gut, was war schlecht".

Florian Silbereisens Rückzugsort: Ein Blick auf sein Zuhause
Florian Silbereisen liebt das ruhige Leben abseits der Bühne. In Tiefgraben am Mondsee hat er seinen Rückzugsort gefunden, wo er die Natur genießt und Zeit mit seiner Familie verbringt. Wir werfen einen Blick auf das Zuhause des Schlagerstars.
Privatleben
Der private Florian Silbereisen. An diesem Ort entflieht der Schlagerstar dem Trubel und macht es sich mit seiner Familie gemütlich.

