Heimliches Laster: So überrascht uns Florian Silbereisen backstage

Florian Silbereisen gilt als bodenständig; doch Barbara Schöneberger hat nun verraten, was der Schlagerstar hinter den Kulissen so treibt, wenn niemand hinschaut.

Der "Traumschiff"-Kapitän hat einen guten Ruf, Skandale rund um seine Person gibt es nicht. Doch auch Silbereisen ist nicht perfekt: Seine Kollegin Barbara Schöneberger sprach in einem Podcast zunächst über ihre eigenen Laster und packte danach über Florian Silbereisens schlechte Angewohnheit aus.

Das macht Silbereisen hinter den Kulissen Im Podcast "Baywatch Berlin" verriet die Moderatorin über sich: "Nach einer Show gehe ich immer hoch in meine Garderobe, dann gibt es eine Flasche Champagner". Doch damit nicht genug, denn mittlerweile hat sich ein zweites, zweifelhaftes Ritual eingeschlichen: "Seit Neuestem rauche ich dann aus dem Fenster eine Zigarette", packt sie aus. Und dabei ist sie nicht immer alleine!

Denn kurz darauf verrät die Moderatorin auch, welches Laster ihr Kollege Florian Silbereisen mitbringt: "Manchmal kommt dann zum Beispiel der Florian Silbereisen, der raucht ja auch recht viel", plaudert sie im Podcast aus. Anscheinend ist der Schlagerstar hinter der Kulisse fleißiger Raucher – das wussten wohl die wenigsten!

Plausch mit den Kollegen Doch auch mit anderen Kollegen kommt Barbara Schöneberger nach ihren Shows ins Gespräch: "Egal ob Jan Josef Liefers oder wer auch immer dabei ist, dann treffen sich alle immer bei mir in der Garderobe, Tür auf. Dann gibt es irgendwie ein bisschen Champagner, ehrlich gesagt. Und dann wird nochmal kurz besprochen, was war gut, was war schlecht".