Roland Kaisers Vermögen: Wie viel Luxus gönnt er sich?

Laut dem "Vermögen-Magazin" beläuft sich das Vermögen von Roland Kaiser auf über 50 Millionen Euro. Von so viel Geld hätte der gelernte Automobilverkäufer aus Berlin am Anfang seiner Karriere wohl nicht einmal zu träumen gewagt. Zunächst trat er auf kleineren Events wie Hochzeiten und Betriebsfeiern auf, bis ihm in den 70er Jahren endlich der große Erfolg gelang. Seitdem hat Roland Kaiser ein großes Vermögen aufgebaut. Das Geld nutzt der Schlagerstar, um sich und seiner Familie ein komfortables Leben zu finanzieren – dazu gehört sein kostspieliges Hobby.

Roland Kaisers teures Vergnügen Wenn es mal wieder in den Urlaub nach Sylt geht, nutzt Roland Kaiser sein eigenes Flugzeug. 1993 machte der 73-Jährige einen Flugschein. Von seinem ersten Geld, dass der gebürtige Berliner mit seinem Hit "Santa Maria" verdient hat, kaufte er sich einen gebrauchten Sportwagen. Doch das Geld mit vollen Händen auszugeben, sei nicht seine Art. Er selbst bezeichnet sich als "umsichtiger Mensch beim Thema Geldausgaben". Zudem spendet Roland Kaiser ein Teil seines Vermögens an wohltätige Zwecke.

Das Zuhause der Schlager-Ikone Wenn es um das Wohnen geht, greift der Schlagersänger allerdings tief in die Tasche. Vor wenigen Monate ist Roland Kaiser in ein luxuriöses Anwesen in Münster gezogen. „Besonders freue ich mich auf unsere eigene, große Schwimmhalle. Da kann ich bald meine Bahnen ziehen. Zum Haus gehört auch ein großer Garten", beschrieb Roland Kaiser sein Reich gegenüber "Bild". Dabei handelt es sich um einen Bungalow. Das vorherige Zuhause wird aber nicht verkauft.

Das neue Anwesen liegt nur 500 Meter von dem alten Haus entfernt. Dort ist Tim mit seiner Familie eingezogen. Er ist der Ziehsohn von Roland Kaiser, den seine dritte Ehefrau Silvia mit in die Familie gebracht hat. Der Schlagerstar genießt die Nähe und den Kontakt mit seinen Enkelkindern.