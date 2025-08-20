Home News Star-News

Roland Kaisers Vermögen: Wie viel Luxus gönnt er sich?

Flugzeug & Villa

Roland Kaisers Vermögen: Wie viel Luxus gönnt er sich?

20.08.2025, 09.35 Uhr
von Lina Polzin
Roland Kaiser hat über die Jahre ein großes Vermögen angehäuft. Wir verraten, wofür der Schlagerstar sein Geld tatsächlich ausgibt.
Roland Kaiser gehört seit über 40 Jahren zu den größten Schlagerstars Deutschland. Der Sänger hat verraten, wofür er sein Geld ausgibt.
Roland Kaiser gehört seit über 40 Jahren zu den größten Schlagerstars Deutschland. Der Sänger hat verraten, wofür er sein Geld ausgibt.   Fotoquelle: BR/MDR

Laut dem "Vermögen-Magazin" beläuft sich das Vermögen von Roland Kaiser auf über 50 Millionen Euro. Von so viel Geld hätte der gelernte Automobilverkäufer aus Berlin am Anfang seiner Karriere wohl nicht einmal zu träumen gewagt. Zunächst trat er auf kleineren Events wie Hochzeiten und Betriebsfeiern auf, bis ihm in den 70er Jahren endlich der große Erfolg gelang. Seitdem hat Roland Kaiser ein großes Vermögen aufgebaut. Das Geld nutzt der Schlagerstar, um sich und seiner Familie ein komfortables Leben zu finanzieren – dazu gehört sein kostspieliges Hobby. 

Roland Kaisers teures Vergnügen

Wenn es mal wieder in den Urlaub nach Sylt geht, nutzt Roland Kaiser sein eigenes Flugzeug. 1993 machte der 73-Jährige einen Flugschein. Von seinem ersten Geld, dass der gebürtige Berliner mit seinem Hit "Santa Maria" verdient hat, kaufte er sich einen gebrauchten Sportwagen. Doch das Geld mit vollen Händen auszugeben, sei nicht seine Art. Er selbst bezeichnet sich als "umsichtiger Mensch beim Thema Geldausgaben". Zudem spendet Roland Kaiser ein Teil seines Vermögens an wohltätige Zwecke. 

Das Zuhause der Schlager-Ikone

Wenn es um das Wohnen geht, greift der Schlagersänger allerdings tief in die Tasche. Vor wenigen Monate ist Roland Kaiser in ein luxuriöses Anwesen in Münster gezogen. „Besonders freue ich mich auf unsere eigene, große Schwimmhalle. Da kann ich bald meine Bahnen ziehen. Zum Haus gehört auch ein großer Garten", beschrieb Roland Kaiser sein Reich gegenüber "Bild". Dabei handelt es sich um einen Bungalow. Das vorherige Zuhause wird aber nicht verkauft. 

Derzeit beliebt:
>>Daniel Craig nur in den Top 3: Alle Bond-Darsteller im Ranking
>>Deutschlands reichste Schlagerstars im Ranking!
>>"Da ist mir das Herz aufgegangen": Der magische Moment zwischen Helene Fischer und Thomas Seitel
>>Große Krise: Warum belog Giovanni Zarrella seine Frau Jana Ina?

Verbotene Episoden: Warum werden diese "Tatort"-Folgen versteckt?
Seit über 50 Jahren begeistert der ARD-Krimi "Tatort" die Zuschauer. Doch einige Folgen der Serie sind so kontrovers, dass sie nicht mehr gezeigt werden dürfen. Ein Blick auf die verbotenen Episoden und die Gründe für deren Sperre.
Krimi mit Sperrvermerk
"Tatort"-Folgen mit Sperrvermerk: Warum soll niemand diese Episoden sehen?

Das neue Anwesen liegt nur 500 Meter von dem alten Haus entfernt. Dort ist Tim mit seiner Familie eingezogen. Er ist der Ziehsohn von Roland Kaiser, den seine dritte Ehefrau Silvia mit in die Familie gebracht hat. Der Schlagerstar genießt die Nähe und den Kontakt mit seinen Enkelkindern. 

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Christian Kohlund wird 75 – so tickt der „Schwarzwaldklinik“-Liebling privat!
Ein Leben voller Rollen
Christian Kohlund
Aus familiären Gründen: Schlagersängerin Antonja sagt alle Auftritte ab
Gesundheit
Schlagersängerin Antonja in einem pinken Dirndl.
Florian Silbereisen muss Villa verlassen: Schlagerstar erlebt Schicksalsschlag
Umzug aus Österreich
Florian Silbereisen hat überraschend seine Villa in Österreich verlassen und sich eine Bleibe in der Nähe seines Elternhauses in Bayern gesucht. Hinter dem Umzug steckt ein Schicksalsschlag.
Er war liiert: So verliebten sich Jan Josef Liefers und Anna Loos
25 Jahre zusammen
Jan Josef Liefers und Anna Loos zählen zu Deutschlands bekanntesten Paaren.
Deutschlands Hit-Show feiert Jubiläum am Wörthersee!
"Starnacht am Wörthersee"
"Starnacht am Wörther See"
Diese Highlights erwarten dich bei der Starnacht am Wörthersee
Musikshow
"Starnacht am Wörther See"
Sky du Monts letzter Akt: Ein filmreifer Abschied
Karriereende
Sky du Mont
Das ist Roland Kaisers Ehefrau Silvia
Eheleben
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.
Jan Josef Liefers' Weg zum "Tatort"-Star: Vom Tischler zur Kultfigur
Seine Karriere in Bildern
So kennen wir Jan Josef Liefers – doch der Darsteller sah früher ganz anders aus.
Beatrice Egli im Interview: "Für mich gab es nie einen Plan B"
Über Hexenschuss und geplatzte Reißverschlüsse
Beatrice Egli trägt ein rosafarbenes Jacket und lacht.
Ulrich Noethen als Fritz Bauer: Wer war der Mann hinter den Auschwitz-Prozessen?
"Die Akte General"
Die Akte General
Helge Schneider wird 70: Das außergewöhnliche Jubiläumsporträt!
"ARD Dokumentarfilm: Helge Schneider – The Klimperclown"
Helge Schneider - The Klimperclown
Chaos beim Rekordmeister: Warum die 90er zur Bayern-Skandalära wurden
"FC Hollywood - Der FC Bayern und die verrückten 90er"
FC Hollywood
Neue XY-Fälle: Wer verfolgte die Frau nach dem Kegelabend?
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
BBC sorgt für Aufruhr: Ozzy-Osbourne-Doku gestrichen!
Programmänderung
Ozzy Osbourne
Dunja Hayali im ZDF: „Nicht nur Messerstecher Ali – auch Uwe“
Sicherheitsdiskurs
Dunja Hayali
Superman-Bösewicht Terence Stamp mit 87 Jahren gestorben
Ein Filmstar
Terence Stamp
Geständnis im Fall Matthew Perry: Dealerin gibt Schuld zu
Skandal in Hollywood
Matthew Perry
So ungewöhnlich verlief Sebastian Pufpaffs Karriere
So tickt der Moderator privat
Sebastian Pufpaff
Amanda Knox, Netflix-Erotik & Ruhrpott-Teens: Das läuft neu im Stream!
Streaming-Highlights
"The Twisted Tale of Amanda Knox"
Timur Ülker gibt Rätsel auf: Krankenhausaufenthalt des GZSZ-Stars
Gesundheitsupdate
Timur Ülker
Heimkino-Highlights der Woche: "Passenger", "Shadow Force", "Niki de Saint Phalle"
DVD-Neuerscheinungen
Passenger
Das große Finale von "And Just Like That"
Serienabschluss
Sarah Jessica Parker
ZDF holt "Die Bergretter" zurück - doch die Fans sind enttäuscht
Erfolgs-Serie
"Die Bergretter"-Schauspieler Sebastian Ströbel, Robert Lohr und Luise Bähr.
"Game of Thrones"-Star verkündet: Schwangerschaft und Verlobung!
Doppelte Neuigkeiten
Roxanne McKee
Trauriger Abschied: "Starparade"-Moderator Rainer Holbe ist tot
Trauer um TV-Ikone
Rainer Holbe
Emotionales Geständnis: Patricia Blanco über das Verhältnis zu Vater Roberto
Familienkonflikt
Patricia Blanco
„Bares für Rares“: Die Experten und Händler im Überblick
Trödelwelt
Horst Lichter in einem lila Anzug und einem Hut.
Wenders: Der Mann, der Hollywood den Rücken kehrte
"Wim Wenders: Der ewig Suchende"
Wim Wenders: Der ewig Suchende
Das macht Beatrice Egli so nahbar!
Schlagerstar im Interview
Beatrice Egli lächelt.