Home News Star-News

Endet die "Kaisermania"? Roland Kaiser mit der Ansage

Schlagerstar äußert sich

Endet die "Kaisermania"? Roland Kaiser mit der Ansage

17.11.2025, 08.57 Uhr
von Pamela Haridi
Die Gerüchte halten an – wird Roland Kaisers "Kaisermania" beendet? Der Schlagerstar hat sich nun erneut geäußert.
Roland Kaiser steht auf der Bühne und schaut ernst.
Roland Kaiser meldet sich zu den Gerüchten um das Ende seiner "Kaisermania".  Fotoquelle: picture alliance / SVEN SIMON | Malte Ossowski / SVEN SIMON

Kürzlich berichteten wir darüber, dass Roland Kaiser (73) mit den Gerüchten um das Ende seiner „Kaisermania“ am Dresdner Elbufer aufräumte. Jetzt sprach der Gentleman des Schlagers erneut Klartext, und zwar vor Millionen TV-Zuschauern und 15.000 anwesenden Fans beim „Schlagerboom 2025“ am 18. Oktober 2025 in Dortmund.

Endet „Kaisermania“?

Die Gerüchteküche brodelt schon seit Wochen: Steht die legendäre „Kaisermania“ im Jahr 2026 vor dem Aus? Für viele Fans ist ein Sommer ohne Roland Kaiser am Dresdner Elbufer einfach unvorstellbar. Um die immer noch vorherrschenden Unsicherheiten endgültig zu beseitigen, redete Roland Kaiser beim „Schlagerboom“ mit Florian Silbereisen (44) ein weiteres Mal Klartext bezüglich der kursierenden Spekulationen.

Dresden kann aufatmen

Nach über drei Stunden Schlagerhits in der Dortmunder Westfalenhalle betrat Roland Kaiser zum großen Finale des Abends als letzter Act die Bühne. Mit seinem neuen Song „Auf den Dächern der Welt“ heizte er seinen Fans ordentlich ein, um sie anschließend aufatmen zu lassen. Denn als Moderator Florian Silbereisen vorsichtig nachhakte, ob an den Gerüchten über das Ende der „Kaisermania“ etwas dran sei, reagierte der Kaiser gelassen und unmissverständlich: „Das stimmt nicht. Wir machen „Kaisermania“ 2026 ganz normal wieder. Vier Konzerte, ganz klar.“ „Das beruhigt uns alle ein bisschen“, erwiderte Silbereisen daraufhin lächelnd. „Mich auch“, lachte der 73-Jährige, während die Anwesenden lautstark jubelten als wäre der Einlass zur „Kaisermania“ soeben eröffnet worden. Laut der Veranstaltungsagentur Semmel Concerts sollen Anfang November 2025 alle Details bekannt gegeben werden.

Derzeit beliebt:
>>Keine "Helene Fischer Show" an Weihnachten - Das ist der Ersatz im ZDF
>>"JENKE. Zeitreise. Was die wilden 80er mit dem Heute verbindet (1)": Das Experiment auf ProSieben
>>Roland Kaiser & Axel Prahl: Freundschaft seit dieser „Tatort“-Szene
>>Heimliche Treffen: So lernte Roland Kaiser seine Traumfrau kennen

Woher kam der ganze Wirbel überhaupt?

Ein „Bild“-Bericht, laut dem der Nutzungsvertrag für das Gelände der „Filmnächte am Elbufer“ Ende 2025 ausläuft, brachte das Gerüchtechaos ins Rollen. Denn genau auf ebendiesem Gelände verwandelt der Schlager-Kaiser seit über 20 Jahren die Dresdner Sommernächte in ein Meer aus Musik und großen Emotionen. Da bislang noch keine neuen Termine für 2026 veröffentlicht worden sind, breitete sich Panik unter den Fans aus. Zwar richtete der Sänger schon Ende September per Instagram beruhigende Worte an seine Follower: „Natürlich wird im kommenden Jahr auch wieder meine „Kaisermania“ stattfinden“ – offenbar waren diese jedoch nicht ausreichend, um die sich im Internet hartnäckig haltenden Gerüchte vollends aus der Welt zu schaffen.



Vier Abende – ein Ausnahmezustand

Für weniger Schlageraffine mag es übertrieben klingen, doch die „Kaisermania“ ist längst mehr als nur ein jährlich stattfindendes Event unter vielen. „Kaisermania“ ist ein Pilgerfest, „Kaisermania“ ist Kult. Seit 2003 strömen jährlich Zehntausende nach Dresden, um gemeinsam mit Roland Kaiser zu singen, zu tanzen und die kollektive Gänsehaut zu teilen, wenn seine Hits wie „Santa Maria“, „Dich zu lieben“, „Manchmal möchte ich schon mit dir“ oder „Sieben Fässer Wein“ dargeboten werden. Die mittlerweile vier Konzerte an zwei Wochenenden sind jedes Jahr komplett ausverkauft. Für Kaiser-Fans schreiben diese Abende Sommermärchen in bester Kaisermanier.

Verbotene Liebe? So begann Roland Kaisers Beziehung mit Silvia
Roland Kaiser, der erfolgreiche Schlagersänger, blickt auf ein bewegtes Liebesleben zurück. Drei Ehen, darunter seine große Liebe Silvia, prägen seine Biografie.
Mehrere Versuche
Roland Kaiser mit seiner Ehefrau Silvia (l.) und Tochter Annalena.

Für Roland Kaiser sind „vier perfekt“

Warum wird die Anzahl der Konzerte nicht einfach auf fünf oder sechs erweitert? Kaiser bleibt realistisch: „Vier Abende, das ist das Maximum – und jedes Mal ein emotionaler Ausnahmezustand.“ Laut dem 73-Jährigen wären mehr Konzerte „logistisch nicht möglich“ und weniger seien „unfair gegenüber den Fans“. Sehr diplomatische Worte von einem Mann, der längst niemandem mehr etwas beweisen muss. Auch angesichts der nicht enden wollenden Gerüchte reagiert er gelassen. Während manch andere Kollegen diese hektisch dementieren würden, reicht ihm ein einziger Satz – wenn auch zweimal ausgesprochen -, um seine Fans zu beruhigen.

Der Kaiser bleibt und zelebriert die „Kaisermania“ auch 2026 wieder

Gerüchte mögen kommen und gehen, doch Roland Kaiser bleibt! Nicht nur als Ikone des deutschen Schlagers, sondern als Inbegriff von Stil, Beständigkeit und Bodenhaftung. Des Kaisers Talent, frivole Sehnsüchte mit Niveau und einem charmanten Lächeln vorzutragen, ist bis heute unerreicht. Wer ihn beim „Schlagerboom“ erlebt hat, weiß, dass dieser Mann kein Spektakel benötigt, um zu glänzen. Ein Mikrofon, ein Lächeln, ein aufrichtiger Blick – mehr Kaiser geht nicht.

Weihnachten ohne "Helene Fischer Show": Das zeigt das ZDF
Dieses Jahr wird es keine "Helene Fischer Show" zu Weihnachten geben, der Grund: ihre Babypause. Fans wünschen sich einen prominenten Ersatz – doch die Lösung des ZDF sieht anders aus.
Ersatz-Show
Helene Fischer im roten Kleid auf der Bühne

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Schlager" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Abschiedstournee der Fanta 4 angekündigt
„The Voice“-Juroren machen Schluss
Smudo und Thomas D von Die Fantastischen Vier
Wer ist Thomas Seitel? Das wissen wir über den Papa von Helene Fischers Kindern
Große Liebe
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Florian Silbereisen rührt Andy Borg zu Tränen – große TV-Geste
Bewegender Auftritt
Glückwunsch, Andy
Andy Borgs 65. Geburtstag: So lief die Party mit Florian Silbereisen
"Glückwunsch, Andy"
Andy Borg und Florian Silbereisen
Florian Silbereisen & Co.: Die 7 reichsten Schlagerstars im Ranking!
Wer hat am meisten?
Roland Kaiser steht lächelnd und mit offenen Armen auf der Bühne.
Riesen-Baby & mehr: Die verrücktesten Outfits von Florian Silbereisen!
Schlager-Kostüme
Florian Silbereisen mit Vampirgebiss
Nach Gelächter auf Social Media: Roland Kaiser geht drastischen Schritt mit "Kaisermania"
Kaisermania-Aus im TV
Roland Kaiser
Traumschiff? Nein danke! Bergdoktor erklärt Absage an Silbereisen
Klare Entscheidung
Hans Sigl auf der Bühne & Florian Silbereisen im Kapitänskostüm. Fotomontage.
Weihnachts-Duell im TV: Helene Fischer tritt gegen Florian Silbereisen an
Wer gewinnt?
Florian Silbereisen und Helene Fischer stehen gemeinsam auf der Bühne.
Beatrice Egli trägt einen Ehering: Ist die Schlagersängerin verheiratet?
Das steckt dahinter
Beatrice Egli trägt stets einen Ehering an ihrer Hand.
Andrea Sawatzki spielt die Anwältin Lou Caspari im SWR-Krimi
"Die Verteidigerin – Der Fall Belling"
Die Verteidigerin - Der Fall Belling
Ist das finale Ergebnis von "Promi Big Brother" nach Panne verfälscht?
Technik-Versagen
"Promi Big Brother"
Neue Jury bei „The Taste“ – wie streng urteilt der Starkoch?
"The Taste"
The Taste
Sebastian Lege kämpft gegen die Snack-Tricks der Industrie
"besseresser: Scheinheilige Snacks"
besseresser: Scheinheilige Snacks
Evelyn Burdecki: Zwischen großer Karriere und Kinderwunsch
Ehrliche Doku
Evelyn Burdecki
Kandidaten kämpfen in Chris Talls Show um 10.000 Euro und Filmrolle
"Chris Talls 'Chris du mich berühmt' Show"
Chris du mich berühmt
"Teil meines Herzens rausgerissen": Giovanni Zarrella spricht über harte Zeit
Schlagerstar hatte es nicht leicht
Giovanni Zarrella schaut ernst.
Wie kam es zu Frauke Ludowigs kurioser Blitzer-Verwechslung?
Außergewöhnliches Kompliment
Frauke Ludowig
Evelyn Burdecki: Wie wurde sie vom Bachelor-Star zur TV-Queen?
Eindrucksvoller Karriereweg
Evelyn Burdecki
Top oder Flop? Die besten & schlechtesten Eddie-Murphy-Filme
Komiker-Legende
Der Prinz aus Zamunda 2
ARD und ZDF: Top-Gehälter teils noch höher als im Vorjahr
Transparenzbericht
Tom Buhrow trägt einen blauen Anzug und lächelt.
„John Wick“ adé: Wie himmlisch ist Keanu Reeves in „Good Fortune“?
Neue Komödie
Keanu Reeves
Lola Weippert moderiert „FBoy Island“ ab 20. Oktober bei Prime
TV-Moderatorin
Lola Weippert
Heino tritt nicht mehr bei Silbereisen & Co auf: "nicht alles für Geld machen"
Schlager-Streit
Heino mit ernstem Blick.
"Ein starkes Team": Florian Martens spielt seit 30 Jahren Otto Garber
Berliner Herz
Otto Garber
Jimi Blue Ochsenknecht: Der „Promi Big Brother“-Sieg als Neustart?
Reality-TV
"Promi Big Brother"
"Polizeiruf 110: Tu es!": Wie war der düstere ARD-Krimi mit Anneke Kim Sarnau?
Krimi-Kritik
Polizeiruf 110: Tu es!
ARD-Doku: Mutter und Tochter leben ihren Traum vom "Starlight Express"
"Echtes Leben: Starlight Express statt Midlifecrisis?"
Echtes Leben: Starlight Express statt Midlifecrisis?
Gefangen im Kopf: So offen spricht das ZDF über das Tabu Depression
"37°: Kampf im Kopf: Leben mit Depression"
37°: Kampf im Kopf: Leben mit Depression
Ehe mit Fremden: Kann aus dem Experiment echte Liebe werden?
"Hochzeit auf den ersten Blick"
Hochzeit auf den ersten Blick