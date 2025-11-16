Home News TV-News

Ricky Martin überrascht mit emotionalem Geständnis zu „Palm Royale“

Lebensverändernde Rolle

Ricky Martin überrascht mit emotionalem Geständnis zu „Palm Royale“

16.11.2025, 20.57 Uhr
von Rachel Kasuch
Ricky Martin kehrt in "Palm Royale" zurück und spricht offen über die transformative Wirkung seiner Rolle als ungeouteter Mann in den 60er Jahren. Eine Reise voller Emotionen und persönlicher Erkenntnisse.
Ricky Martin
Ricky Martin ist aktuell in der zweiten Staffel von "Palm Royale" auf Apple TV+ zu sehen.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Amy Sussman

Ricky Martin kehrt in der zweiten Staffel von "Palm Royale" in eine Rolle zurück, die ihn sichtbar verändert hat – und ihm mehr gegeben hat, als er je erwartet hätte. In der glamourösen, bitterbösen Satire über Macht, Geheimnisse und das ewige Spiel um gesellschaftlichen Status spielt er Robert, einen Mann voller Sehnsucht, Schmerz und Würde. Und genau darin fand er eine Tiefe, die weit über die Serie hinausgeht.

Ricky Martin über versteckte Homosexualität in den 60ern Jahren

Im Gespräch mit der Agentur teleschau macht Martin klar, was ihn an der Serie auf Apple TV+ so bewegt: "Ich glaube, Schauspieler lügen nicht – wir fühlen. Und die Emotionen eines schwulen, versteckten Mannes in den 60ern sind leider bis heute dieselben." Die Themen Scham, Sehnsucht, Zugehörigkeit – sie treffen ihn persönlich. "Robert war für mich wie eine Therapie", sagt er offen. "Diese Figur hat mir gezeigt, was ich in meinem eigenen Leben will – und was ich definitiv nicht mehr brauche."

Dass "Palm Royale" so opulent und außergewöhnlich aussieht, begeistert Martin ebenso wie die Zuschauer der ersten Staffel. "Alle haben über die Mode gesprochen – völlig zu Recht! Aber Staffel zwei legt noch einmal eine Schippe drauf", erzählt er im Interview. "Alles ist größer: die Mode, die Inszenierung, die Emotionen."

Derzeit beliebt:
>>"JENKE. Zeitreise. Was die wilden 80er mit dem Heute verbindet (1)": Das Experiment auf ProSieben
>>"Morden im Norden – Am Abgrund": Kritik zum ARD-Krimi mit Sven Martinek
>>Neuer Netflix-Knaller? „Last Samurai Standing“ erinnert an Squid Game
>>Palm Royale: Das Intrigenspiel um den schönen Schein beginnt von vorne

Auf diese "Palm Royale"-Szene ist Ricky Martin besonders stolz

Für Martin ist Mode nicht nur Dekoration, sondern ein Zugang zu Roberts Innenwelt. "Diese Outfits verändern, wie du gehst, wie du stehst, wie du atmest. Plötzlich bist du nicht mehr Ricky – du bist Robert."



Du startest gerne als Gewinner ins Wochenende? In unserem kostenlosen „Hallo! Wochenende“-Newsletter gibt’s jede Woche neue Gewinnspiele. Melde dich jetzt an und verpasse kein einziges Gewinnspiel mehr:

HALLO! WOCHENENDE
Geschlecht
*Pflichtangabe

Besonders stolz ist er auf die große Musical-Sequenz, die die zweite Staffel eröffnet. Für ihn als Musiker ein Geschenk – und eine Herausforderung. "Mein Ziel war, nicht Ricky Martin zu spielen. Robert ist ein Mann, der mit sich kämpft, der betäubt, der träumt. Das durfte nicht nach Popstar aussehen." Die Szene wurde für ihn zu einem emotionalen Kraftakt, "aber auch zu einem der schönsten Momente meiner Karriere."

Ricky Martins Antwort auf die Frage nach einer dritten Staffel von "Palm Royale"

Auch am Set hat Martin gelernt, Grenzen zu setzen – und loszulassen. Die Rolle hat ihn verändert, auch privat. "Ich habe so viel Ballast aussortiert", erzählt er. "Diese Figur hat mir gezeigt, wie wichtig Freiheit ist – emotional und persönlich."

Helene Fischer spricht über ihr neues Leben mit zwei Kindern
Helene Fischer spricht erstmals offen darüber, wie sie ihren Alltag mit zwei Kindern organisiert – und was das für ihre kommende Tour bedeutet.
Private Einblicke
Helene Fischer auf der Pressekonferenz zu ihrer kommenden Tour

Die Dreharbeiten selbst beschreibt er als "kreatives Zuhause". Mit Kolleginnen wie Laura Dern, Kristen Wiig oder Carol Burnett habe jede Szene unvorhersehbar gewirkt. "Man wusste nie, was passiert, wenn 'Action' fällt – und genau das war die Magie."

Als es um seine liebsten Momente der Staffel geht, muss der Musiker nicht lange überlegen. "Es gibt eine Szene in Episode acht, in der Robert einfach zusammenbricht und fragt: 'Können wir einen normalen Tag haben?' – das war improvisiert", verrät er. Ob es eine dritte Staffel geben wird? Ricky Martin wäre bereit. "Ich hoffe es. Ich möchte weiter suchen, weiter fühlen, weiter wachsen", sagt er im Interview. "Diese Geschichte hat noch so viel zu geben – und ich auch."

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Große Rollen, große Gefühle: Die bewegende Lebensgeschichte von Uschi Glas
"Schätzchen der Nation"
Uschi Glas und Dieter Hermann
"Grzimek und der Kampf um die Serengeti": Alle Infos zur Reportage um den Naturschützer
Naturschutzlegende
Grzimek und der Kampf um die Serengeti
Was macht eigentlich Linda Hamilton?
Hamiltons TV-Comeback
Terminator 2 - Tag der Abrechnung
„The other gAIrl“: KI-RomCom mit Tom Beck & Chryssanthi Kavazi
Erster gemeinsamer Dreh
Chryssanthi Kavazi und Tom Beck
„The other gAIrl“: Neue ZDFneo-Serie über KI und Beziehungen
Bedrohung für die Liebe?
The other gAIrl
Schockierende Erkenntnisse: Verena Altenberger über ländlichen Faschismus
Faschismus in der Stadt und auf dem Land
Verena Altenberger
So hat sich Helene Fischer im Laufe ihrer Karriere verändert
Krasser Wandel
Helene Fischer mit lockigen Haaren.
Neue Staffel von "Maxton Hall": Was passiert mit Ruby und James?
Happy End oder Herzschmerz
"Maxton Hall"
RTL+ startet „Die Nibelungen“: Deutsche Antwort auf „Game of Thrones“?
Mittelalterliches Epos
"Die Nibelungen - Kampf der Königreiche"
Schockierende Wahrheiten über Demenz enthüllt!
"Hirschhausen und das große Vergessen"
Hirschhausen und das große Vergessen
Seit fast 20 Jahren: Der Mann an "Bergretter"-Star Luise Bährs Seite
Vielseitige Schauspielerin
Luise Bähr und Bernhard Jasper
Die Anden: Naturgewalt und Rohstoffe
"Terra X: Expedition Anden – Gebirge in Bewegung"
Terra X: Expedition Anden - Gebirge in Bewegung
Diese Gala lässt Udo Jürgens unvergessen bleiben!
"Udo Jürgens Forever"
Udo Jürgens Forever
Ein Psychothriller im Kinderzimmer: Tatort mit Pearl Jam
"Tatort: Der Reini"
Tatort: Der Reini
Popstar-Mord und Zahnschmerzen: Max ermittelt wieder!
"The Chelsea Detective"
The Chelsea Detective
Festliche TV-Premiere: ZDF verrät erste Gäste für Zarrellas Weihnachtsshow
Wer ist dabei?
Giovanni Zarrella im Anzug
Helene Fischer spricht über ihr neues Leben mit zwei Kindern
Private Einblicke
Helene Fischer auf der Pressekonferenz zu ihrer kommenden Tour
Chaos bei Bambi: Gottschalk entschuldigt sich für peinlichen Auftritt
Was war da los?
Thomas Gottschalk
So sah Jennifer Lawrence früher aus
Hollywood-Wandlung
Jennifer Lawrence
Charles III.: Das wussten Sie noch nicht über den britischen König
Königliche Geheimnisse
König Charles III.
Pennywise kehrt zurück: Was "ES: Welcome to Derry" enthüllt
Horror trifft Realität
Es: Welcome To Derry
So begann die Freundschaft von Elton und Stefan Raab
Unzertrennliches Duo
Stefan Raab und Elton
Jetzt schon? So oft kommt "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" dieses Jahr im Fernsehen
Märchenklassiker
"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"
Stefan Raab und Elton: Quiz-Duo auf RTL
"Die Unzerquizbaren"
Die Unzerquizbaren
Maria Simon als Wildhüterin: Ein tierisches Drama
"Wolfsjagd"
Wolfsjagd
Antike Liebesgeschichte mit Schwert und Schild
"Liebe und Krieg – Schwule Helden der Antike"
Liebe und Krieg - Schwule Helden der Antike
Wilsberg ermittelt in der digitalen Welt
"Wilsberg – Phantomtod"
Wilsberg - Phantomtod
Marisa Burger geht: Tränen-Abschied bei den „Rosenheim-Cops“
Kultfigur verabschiedet sich
Marisa Burger in ihrer Rolle Miriam Stockl lächelt in die Kamera.
Jürgen Klopp kehrt als TV-Experte zurück: "Jetzt kribbelt's wieder"
Klopp bei MagentaTV
Jürgen Klopp
Unterbrechung bei Koalitionsbeschlüssen: ZDF-Moderatorin weist auf "fatales Signal" fürs Klima hin
Wirtschaftsmaßnahmen
ZDF-"Morgenmagazin"