Home News TV-News

Unterbrechung bei Koalitionsbeschlüssen: ZDF-Moderatorin weist auf "fatales Signal" fürs Klima hin

Wirtschaftsmaßnahmen

Unterbrechung bei Koalitionsbeschlüssen: ZDF-Moderatorin weist auf "fatales Signal" fürs Klima hin

14.11.2025, 12.48 Uhr
von Franziska Wenzlick
Union und SPD planen Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschaft, die im Koalitionsausschuss beschlossen wurden. Jens Spahn verteidigt die Beschlüsse im ZDF-Moma gegen Kritik am Klimaschutz.
ZDF-"Morgenmagazin"
Eva-Maria Lemke sprach am Freitag im ZDF-"Morgenmagazin" mit CDU-Mann Jens Spahn.  Fotoquelle: ZDF

Union und SPD haben sich beim Koalitionsausschuss auf Maßnahmen geeinigt, die Deutschland als Wirtschaftsstandort stärken sollen. So ist neben der Einführung eines Industriestrompreises auch eine Senkung der Ticketsteuer im Luftverkehr geplant. "Das alles riecht sehr nach Wirtschaft zuerst – und dann kommt das Klima", fasst ZDF-Moma-Moderatorin Eva-Maria Lemke die Ergebnisse am Freitagmorgen zusammen.

Dieser Einschätzung will ihr Gast Jens Spahn nicht widersprechen: "Wirtschaft zuerst ist ja genau das richtige Motto", findet der Fraktionsvorsitzende der Union. "Wir sind im dritten Jahr der Rezession. Die deutsche Wirtschaft schrumpft, Arbeitsplätze gehen verloren, vor allem die deutsche Industrie – Chemie, Automotive, Stahl – leidet", führt er aus.

Aus diesem Grund wolle und müsse man Letztere "entlasten bei den Energiekosten", erklärt Spahn und kommt auf die Luftfahrtbranche zu sprechen. "Jedes Flugzeug, das in Deutschland stationiert ist, schafft um die 250 Arbeitsplätze", argumentiert er. Die deutsche Flugindustrie brauche "wieder eine Stärkung, die ist immer noch unter Vor-Corona-Niveau – und das wollen wir ändern", sagt der CDU-Politiker – und wird von der Moderatorin unterbrochen.

Derzeit beliebt:
>>Riesenerfolg: Das sind die unglaublichen Quoten der "Schwarzwaldklinik"
>>Raab-Produzent nach Quoten-Flops: "Gibt keinen Grund, sich aufzuregen"
>>"überlegt, wie man unsere Leichen beseitigt": Axel Milberg in Lebensgefahr bei ARD-Dreh
>>„Verschollen“: ARD zeigt Umweltthriller mit Axel Milberg zur Klimakonferenz

Jens Spahn: "Das ist ja brutal"

"Ist das nicht auch ein fatales Signal? Jetzt gerade parallel zur Weltklimakonferenz, wo man sich darum bemüht, die CO₂-Emissionen zu senken, subventionieren Sie die fossilen Energieträger ganz gewaltig", gibt Lemke zu bedenken. Jens Spahn scheint darin keinen Widerspruch zu sehen. "Worum es ja gehen muss, gerade bei einer Koalition aus Union und SPD, ist wirtschaftliche Stärke, auch industrielle Stärke", betont er. "Industrieland bleiben und Klimaschutz zusammenbringen – das darf ja kein Gegensatz sein, sonst verliert es Akzeptanz."

Drei Jahre zu schrumpfen, "das ist ja brutal", findet Spahn. "Die Deutschen spüren es ja: Wir sind ärmer geworden als Land." Die wichtigste und größte Aufgabe für die Koalition sei es deshalb, "diesem Land endlich wieder wirtschaftliches Wachstum zu bringen".

Sehen Sie den ganzen Beitrag in voller Länge jederzeit bei https://zdf.de/

Verwirrung um absurde Posts auf "Bares für Rares"-Seite – jetzt meldet sich das ZDF-Team
Ungewöhnliche und anarchische Inhalte sorgten für Aufsehen auf dem Instagram-Kanal von "Bares für Rares". Ein Hackerangriff oder ein PR-Gag? Das ZDF-Team hat den Kanal zurück.
Instagram-Hack
Bares für Rares

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"NANO Doku: Wie stillen wir unseren gigantischen Stromhunger?": Alle Infos zur Reportage
Energieinnovationen
Wie stillen wir unseren gigantischen Stromhunger?
Das "eigentliche Drama" im Wehrdienst-Debakel - ZDF-Experte erklärt
Wehrdienstkrise
Albrecht von Lucke im ZDF-Moma
Markus Lanz lacht Tränen – bei diesem Vergleich von Richard David Precht
Masken-Affäre
Grünen-Fraktionschefin attackiert CDU/CSU und SPD
"gebrochenes Wahlversprechen"
Hannes Jaenickes Kampf gegen die Vermüllung der Ozeane
Plastikmüll und Fischfang
"Eigentlich sollten wir": Schwarzer Humor trifft auf Konsumkritik
Plötzlich Terrorist
Ralf Schumacher findet Vettels Aussage über "alte weiße Männer" "völlig daneben"
Von Lob zur Kritik
Publikum befragt Weidel zu ihre Homosexualität in der ARD-"Wahlarena"
Bürger stellen den Kanzlerkandidaten Fragen
Klimaforscher warnt vor "unverantwortlichen" Union und AfD-Energieplänen
Im ZDF-"Morgenmagazin"
Herbert Grönemeyer appelliert an Deutschland: "In Eitelkeiten verheddert"
Im Wahlkampf
Mit verschärften Regeln: Hazel Brugger präsentiert Spin-off von "LOL: Last One Laughing"
Comedy-Spin-off
LOL Next
Verwirrung um absurde Posts auf "Bares für Rares"-Seite – jetzt meldet sich das ZDF-Team
Instagram-Hack
Bares für Rares
Jesse Eisenberg über "Now You See Me"-Fortsetzung: "Die ist zu schlau für mich"
Zauberhafte Rückkehr
Jesse Eisenberg
Mariele Millowitsch wird 70 - So beeindruckend ist ihre Karriere
Schauspielikone
Mariele Millowitsch in ihrer Rolle als Marie Brand
Komplette Jury ausgetauscht: Neue "The Voice Kids"-Coaches feiern ihre Premiere
Neue Jury 2026
The Voice Kids 2026
Perfide Sendungen um Leben und Tod - Warum "Squid Game" und Co. begeistern
Dystopische TV-Shows
Running Man
"Respektlos behandelt": Beatrice Egli packt über ihre Anfänge aus
Kein leichter Start
Beatrice Egli schaut ernst.
Erster TV-Auftritt mit zukünftiger Liebe: 9 Fakten zu Helene Fischer
Das wusstest du noch nicht
Helene Fischer.
„Bergretter“ Sebastian Ströbel: Warum er vor der Arktis sein Testament schrieb
Arktis-Abenteuer
Sebastian Ströbel
Drama um Auflösung: Was von der Liebe bleibt
"Was von der Liebe bleibt"
Was von der Liebe bleibt
Von Glasgow in die Welt: Jimmy Somerville und sein Kampf für Gleichberechtigung
"Jimmy Somerville – Smalltown Boy"
Jimmy Somerville - Smalltown Boy
Rolle rückwärts: Michaela May sucht ihr Glück
"Ich will mein Glück zurück"
"Ich will mein Glück zurück"
Der Kampf zwischen Liebe und Glauben
"Gotteskinder"
Gotteskinder
Abschiedstournee der Fanta 4 angekündigt
„The Voice“-Juroren machen Schluss
Smudo und Thomas D von Die Fantastischen Vier
Filmkritik zu „Frankenstein“ (2025): Guillermo del Toro erfüllt sich seinen lang gehegten Traum
Neu bei Netflix
Ein Mann steht in einem Labor vor einem Monster
So sah Matthias Schweighöfer als Teenager aus
Multitalent Schweighöfer
Matthias Schweighöfer
Kino-Highlights im November: "The Running Man", "Das Leben der Wünsche" und "Die My Love"
Kino-Neustarts
Running Man
Nach Ozzys Tod: Sharon Osbourne bricht wegen Donald Trump in Tränen aus
Prominente Beileidsbekundungen
Sharon Osbourne
Kanada beim ESC? Das steckt dahinter
Eurovision Song Contest
Céline Dion
Alex Prahl über ein prägendes Erlebnis in der Kindheit: "Fast gestorben"
Tatort-Kommissar
Axel Prahl