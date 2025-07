"gebrochenes Wahlversprechen": Grünen-Fraktionschefin attackiert CDU/CSU & SPD

"Es ist wieder ein gebrochenes Wahlversprechen der CDU/CSU. Man hat den Bürgerinnen und Bürgern versprochen, die Stromsteuer abzusenken, sie zu entlasten", kritisierte die 63-Jährige. Das sei "das zweite gebrochene Wahlversprechen von Friedrich Merz". Das Argument der mangelnden finanziellen Mittel ließ die Politikerin nicht gelten: "Diese Koalition aus CDU/CSU und SPD hat beste Voraussetzungen mit der Grundgesetzänderung Investitionen in Zukunft in Klimaschutz und Infrastruktur zu tätigen. [...] Dass man an so einem Punkt dann ein Wahlversprechen bricht, ist falsch gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern."