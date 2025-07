"Rebel of Pop“ auf ARTE: Doku würdigt Madonna in all ihren Facetten

Sie ist der Star, den jeder kennt – und den niemand so wirklich kennt: Die neue Musikdokumentation "Rebel of Pop: Madonna", die ARTE in deutscher Erstausstrahlung zeigt, nähert sich einer der wohl größten Künstlerinnen der Gegenwart mit Respekt, Anerkennung, aber auch mit kritischem Blick. Es ist die Leistung von Filmemacher Oliver Schwabe, der sich mit schillernden Stoffen gut auskennt, wie er schon mit "Tokio Hotel – Hinter die Welt" und "Die Paten von St. Pauli" bewiesen hat, die ikonische Musikerin für ihre Leistung zu würdigen, die sie wirklich abhebt: Madonna hat das Popstar-Sein zur Kunstform entwickelt. Und sich dabei immer wieder neu erfunden. Es ist eine Haltung, die Fans begeistert, aber auch auf Abstand hält. Auch was Social Media angeht ein Vorbild für die Nachfolgerinnen wie Lady Gaga und Co.