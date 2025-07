Royal-Tochter outet sich: Prinzessin Märtha Louise von Norwegen ist stolz

Jedes Jahr aufs Neue nutzen Promis den Pride Month Juni, um sich zu ihrer Sexualität zu bekennen. So nun auch Maud Angelica Behn. "Frohe Pride von einer Bisexuellen", schrieb die 22-Jährige zu einem Instagram-Foto, das sie selbst – eingehüllt in die Bi-Flagge – am Rande einer Pride Parade zeigt.

"Ihr müsst euch niemals dafür entschuldigen, wer ihr seid"

Es habe etwas "zutiefst Schönes, sich zu trauen, zu lieben, wen man liebt, selbst wenn die Welt einem sagt, man solle still sein, sich zurückziehen oder verstecken", schreibt die Schwester von Norwegens Kronprinz Haakon. Liebe sei "nicht dazu da, versteckt zu werden. Sie soll gefeiert, gelebt und in all ihren wunderbaren Formen geteilt werden." Die klare Message an ihre Follower: "Ihr müsst euch niemals dafür entschuldigen, wer ihr seid."