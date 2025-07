Fußkompliment: Bill Kaulitz enthüllt pikante Instagram-Nachricht im Podcast

Mit der großen Liebe wollte es bei "Tokio Hotel"-Star Bill Kaulitz bisher nicht klappen – an Interessenten mangelt es ihm dagegen allem Anschein nach nicht. So berichtete der 35-Jährige nun in seinem gemeinsamen Podcast mit Bruder Tom, "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood", dass er erst kürzlich eine äußerst pikante Nachricht eines bekannten TV-Darstellers erhalten habe.

Aufhänger des Gesprächs war die Katjes-Werbung, in der Bill Kaulitz zuletzt als Testimonial zu sehen war – genauso wie seine Schwägerin Heidi Klum vor 20 Jahren. In dem Werbeclip liegt der Musiker in genau derselben Badewanne, gefüllt mit Fruchtgummis.

Doch neben den Süßigkeiten schien den Fans auch etwas anderes ins Auge gestochen zu sein. Tom liest im Podcast eine Zuhörermail vor, in der es um einen ganz bestimmten Körperteil seines Bruders geht: "Wir haben ganz viel Feedback bek

ommen auf deine Katjes-Werbung, und da haben viele gefragt: 'Mensch, sind das denn jetzt deine Füße gewesen oder war da ein Fußmodel am Start?", beginnt Tom, wird aber direkt von seinem Bruder unterbrochen: "Die Frage kriege ich oft!"

Katjes-Werbespot von Bill Kaulitz sorgt bei Fans für Fragen Bill erklärt hörbar stolz: "Es waren meine Füße und da hab ich wahnsinnig viele Komplimente für bekommen." Und die kamen offenbar nicht nur von den Fans, sondern auch aus prominenteren Kreisen, wie der Sänger verrät: "Ich will mal eins vorlesen: Es hat mir ein sehr bekannter Reality-Star geschrieben: 'Ach du schei...e, hast du schöne Füße, jetzt reicht's langsam!'"

Der Hintergrund, so verrät Bill, sei, dass er genau von dieser Person zuvor bereits Komplimente für seine Hände bekommen habe. So weit, so gut. Im weiteren Verlauf der Nachricht wird es dann jedoch durchaus pikant.

Bill erzählt weiter: "Und er hat dann gefragt, wann die denn endlich um seinen Allerwertesten sind", korrigiert sich aber direkt: "Ach nee, der Allerwerteste ist ja der Hintern, das meinte ich nicht". Bruder Tom bricht daraufhin in schallendes Gelächter aus. Offenbar war in der Nachricht von einem anderen Körperteil die Rede. Um wen es sich bei dem Verfasser der Nachricht handelt, behalten die Brüder allerdings für sich.

Bill jedenfalls freut sich über die "warmen Worte": "Aber ist das nicht nett, dass ich so viele Komplimente kriege für meine Füße?" Sein Bruder Tom kann die Begeisterung offenbar nicht ganz teilen. Er stichelt: "Es war ein ganzes Team dran, das sind ja Kunstnägel, das hat dreieinhalb Stunden gedauert." Er finde es dennoch richtig süß, wie stolz sein Bruder auf seine Füße sei. Dieser lässt sich davon jedenfalls nicht beirren: "Erzähl doch nicht so einen Blödsinn, also ich möchte es jetzt mal ernsthaft sagen: So sehen meine Füße immer aus!"