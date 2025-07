Viel zu früh: "Goodbye Deutschland"-Star "Hasi" mit 58 Jahren gestorben!

2008 bauten sie sich vor den VOX-Kameras mit einer Currywurstbude am Gardasee ein neues Leben auf: 17 Jahre sind vergangen, seit Anke "Hasi" Leithäuser und ihr damaliger Mann Dirk nach Italien auswanderten. Bis zuletzt war "Hasi" immer wieder bei "Goodbye Deutschland" zu sehen. Nun jedoch ist der TV-Star in seiner Wahlheimat gestorben.

"Anke Leithäuser, bei euch bekannt als 'Hasi', ist heute Nacht nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von nur 58 Jahren in Italien gestorben", heißt es auf dem offiziellen Instagram-Kanal des Formats. "Seit 2008 durften wir Hasi, damals noch mit Ehemann Didi, zuletzt mit Mama Gisela, bei ihrem Auswanderertraum am Gardasee begleiten. Sie hat uns mitgenommen bei allen Höhen und Tiefen und wurde über die vielen Jahre zu einem Urgestein von Goodbye Deutschland." Dem Beitrag zufolge sei Leithäuser am Dienstag, 1. Juli, gestorben.

Fans bewunderten "Hasi" für ihre "pragmatische" Art

In der Kommentarspalte zeigten sich zahlreiche Fans bestürzt über die Nachricht der TV-Bekanntheit. "Ich fand sie klasse, so authentisch, immer geradeaus. Sie hat es nie einfach gehabt, aber auch nie aufgegeben", schreibt eine Zuschauerin. Eine weitere Nutzerin findet: "Sie war speziell, pragmatisch und wusste genau, was sie wollte. Klare Ansagen waren ihr Ding und man wusste immer, woran man bei ihr war. Das fand ich immer bewundernswert und sehr respektabel. Sie wollte keinem gefallen und biederte sich nicht an." Der frühe Tod von "Hasi" sei "ein Beispiel dafür, dass wir nicht zu lange warten sollen, um das Leben so zu leben, wie wir es uns wünschen", heißt es in dem Kommentar weiter.