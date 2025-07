Auftakt zur Frauen-EM 2025: Diese Spiele, Dokus & Filme zeigt die ARD

Vom 2. bis 27. Juli findet in der Schweiz die UEFA Frauen-Europameisterschaft statt. Deutschland greift am Freitagabend um 21 Uhr ins Turnier ein. An Tag eins sieht man die Gastgeberinnen gegen einen anderen Geheimfavoriten - und eine spannende Doku, Fotoquelle: © NDR/ARD

Kann Deutschland Europameister werden? In Bremen zeigten die deutschen Fußball-Frauen eine exzellete Leistung gegen die Niederlande. Fotoquelle: 2025 Getty Images/Stuart Franklin

Die ehemalige Weltklasse-Torhüterin Almuth Schult - gerade hat sie ihre Karriere beendet - ordnet das Geschehen als Expertin im Ersten ein. Sie wird das gesamte Turnier für den Sender begleiten. Fotoquelle: © WDR/Annika Fußwinkel/Adobe

Im Spiel gegen die Niederlande in Bremen konnte Deutschland-Trainer Christian Wück (links) jubeln. Das deutsche Team siegte mit 4:0. Fotoquelle: 2025 Getty Images/Stuart Franklin

Am ersten Tag des EM-Turniers in der Schweiz läuft auch die Doku "Shootingstars - Deutschlands neue Fußballgeneration". Sie begleitet die Spielerinnen Jule Brand (Foto), Giulia Gwinn und Sjoeke Nüsken. Am Mittwoch 2. Juli, läuft der Film um 23.15 Uhr im Ersten. Fotoquelle: NDR

Giulia Gwinn ist zuversichtlich, dass für Deutschland in der Schweiz bei der Europameisterschaft etwas drin ist - vor allem nach dem 4:0 Sieg gegen die Niederlande am 30. Mai in Bremen. Fotoquelle: 2025 Getty Images/Stuart Franklin

Lea Schüller (links) trifft gegen die Niederlande in Bremen. Dort fand Ende Mai ein Spiel des deutschen Teams in der UEFA Women's Nations League 2024/25 statt. Fotoquelle: 2025 Getty Images/Stuart Franklin

Auch einen Song zur UEFA Frauen-Europameisterschaft Schweiz 2025 in der Schweiz gibt es: Amy McDonald singt "Is This What You've Been Waiting For?", den offiziellen ARD-EM-Song. Fotoquelle: © ARD/Olivia Rose