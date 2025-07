EM-Aus für Deutschland - Trotzdem ein positives Fazit von Christian Wück

Viel hat nicht zum Finaleinzug gefehlt. Doch nach einem Gegentor in der 113. Spielminute platzte für die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft der EM-Traum gegen Top-Favorit Spanien. "Wir sind alle sehr enttäuscht", räumte Bundestrainer Christian Wück nach der so knappen Halbfinal-Niederlage im Gespräch mit dem ARD-Gespannt Claus Lufen und Almuth Schult ein. "Wir haben uns das anders vorgestellt. Dass wir am Ende wegen so eines Geniestreichs das Gegentor hinnehmen kurz vor Schluss, ist unheimlich bitter."