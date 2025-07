Kritik an Alisha Lehmann? Shirin David wird plötzlich richtig deutlich

Die Schweizer Fußballspielerin Alisha Lehmann steht aufgrund ihrer hohen Popularität trotz fehlender Führungsrolle in ihrem Team immer wieder in der Kritik. Nun wurde sie von Rapperin Shirin David verteidigt. Die beiden Frauen verbindet eine Freundschaft.

Dass Lehmann in ihrem Nationalteam keine tragende Rolle spielt, sondern als Ergänzungsspielerin eingesetzt wird, und dennoch so viel Aufmerksamkeit generiert, sorgt immer wieder für Kritik. Manche gingen sogar so weit zu behaupten, Lehmanns Nominierung für die Nationalmannschaft sei nicht viel mehr gewesen als ein PR-Gag seitens des Schweizerischen Fußballverbands.