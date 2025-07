Dialekt statt Hochdeutsch? Stefan Mross trotzt allen Kritiken

In der letzten Ausgabe der Show teilte der 49-Jährige eine persönliche Erinnerung, die genau das zeigt. Anlass war der Auftritt des steirischen Harmonikaspielers Willy Pichay. Der Österreicher erklärte, dass er lieber im Dialekt spreche – obwohl er durchaus Hochdeutsch beherrsche. Seine Heimat liege ihm "einfach am Herzen", so Pichay.

Mross konnte das nur zu gut nachvollziehen. Denn auch er sei in der Vergangenheit wegen seiner Sprache kritisiert worden, erinnerte sich der 49-Jährige zurück. Es habe "so ein paar Skeptiker gegeben, so Kritiker, die haben gesagt: 'Mensch, du musst mehr Hochdeutsch sprechen!'" Doch Mross ignorierte diese Ratschläge. "Weißt du, was das Wichtigste ist", habe er damals entgegnet. "Ich lass mich nicht verbiegen. Ich bin ein Bayer, und ich heiß' einfach Stefan."