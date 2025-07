Andy Borg hat keine Geduld mehr: "Einen Satz an den SWR"

In der Ausgabe vom 5. Juli äußerte Borg deshalb nun eine Bitte an den Sender: "Einen Satz an den SWR: Vielleicht können wir bei irgendeinem Internetdienst anrufen, weil die bringen das am nächsten Tag: ein Telefon, wo man drücken kann." In der Sendung wird nach wie vor ein Wählscheiben-Telefon genutzt. Borgs Assistentin Alma-Maria Hönow hatte damit einige Mühe, als der Moderator einen Fan in Österreich erreichen wollte.