Beim letzten "Tatort"-Dreh: Miroslav Nemec muss ins Krankenhaus!

"Ich bin einfach nur ums Eck gegangen"

Am Mittwoch fiel in München die letzte Klappe für den finalen Fall des kultigen Ermittler-Duos. Und obwohl die allerletzte Ausstrahlung erst im kommenden Jahr als Doppelfolge geplant ist, ist der Abschied für die beiden Schauspieler längst Realität. Doch dann wurde es am Set plötzlich aus ganz anderen Gründen ernst: Miroslav Nemec musste während der Dreharbeiten in die Notaufnahme gebracht werden!