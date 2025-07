Was macht Tine Wittler heute? Nach Jahren zeigte sie sich nun öffentlich!

Viele erinnern sich noch gut an Tine Wittler. Die sympathische Hamburgerin war jahrelang das Gesicht der RTL-Sendung "Einsatz in vier Wänden". Mit Maßband, Farbeimer und jeder Menge Charme verwandelte sie selbst die tristesten Räume in wohnliche Traumlandschaften. Rund zehn Jahre lang war sie regelmäßig im Fernsehen zu sehen und half Menschen dabei, ihre vier Wände komplett neu zu gestalten.