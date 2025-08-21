Home News Star-News

Bill Kaulitz über die Gerüchte mit Jannik Kontalis: "Ich werde die neue First Lady"

Promi-Gerüchteküche

Bill Kaulitz und Jannik Kontalis: Gerüchte um Mönchengladbachs neue First Lady

21.08.2025, 09.06 Uhr
Bill Kaulitz sorgt erneut für Schlagzeilen: Der Tokio-Hotel-Frontmann wurde mit Reality-Star Jannik Kontalis gesichtet. In seinem Podcast nimmt er Stellung zu den Gerüchten um eine mögliche Beziehung.
Bill Kaulitz
In seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" hat sich Bill Kaulitz zu neuen Liebesgerüchten geäußert.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Gerald Matzka

Vor zwei Jahren sorgten Fotos von Ballermann-Star Marc Eggers und Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz für Aufregung bei den Fans – nun wurde der 35-jährige Sänger erneut mit einem prominenten Mann gesichtet. Und die Gerüchteküche fing sofort an zu brodeln.

Bei dem Mann handelt es sich um Jannik Kontalis (29), der aktuell im RTL-Format "Prominent getrennt" mit seiner Ex-Freundin Yeliz Koc zu sehen ist. Nach der Show fanden die beiden zunächst wieder zusammen, trennten sich aber vor wenigen Monaten erneut.

Bei "Kaulitz Hills" hatte Bill bereits zuvor erklärt, Fan der Show und vor allem von Jannik zu sein. Am vergangenen Mittwoch kündigte er im Podcast schließlich an, sich mit "dem Bürgermeister von Mönchengladbach" zu treffen. Der Hintergrund: Genau um dieses Amt bewirbt sich Jannik Kontalis gerade in seiner Heimatstadt.

Derzeit beliebt:
>>ARTE-Doku „Schulgeschichten“: Jella Haase hält Schulpflicht für „absurd“
>>„Nord bei Nordwest“ mit Schockmoment: Ein Opfer, zwei Identitäten
>>Age Shaming? Tom Kaulitz wütend nach Berichterstattung über Heidi Klum
>>Jannik Kontalis will Bürgermeister werden: "mehr Attraktivität für Frauen"

"Es ist richtig, ich werde First Lady von Mönchengladbach"

Und offensichtlich kam es tatsächlich zu einem Treffen. Nachdem Tokio Hotel am vergangenen Freitag ihr 20-jähriges Jubiläum mit einem riesigen Konzert in der Wuhlheide in Berlin gefeiert hatten, bei dem auch Jannik vor Ort war, trafen die beiden später bei einer gemeinsamen Partynacht wieder aufeinander.

Es tauchten Fotos von Bill und Jannik auf, die sie eng beieinandersitzend zeigen. Schnell kamen Gerüchte auf, dass mehr zwischen den beiden Männern laufe. Dazu hat sich Bill nun geäußert: "Ja ich möchte jetzt direkt einmal mit den Gerüchten aufräumen und möchte sie bestätigen. Es ist richtig, ich werde First Lady von Mönchengladbach, das wollte ich jetzt einmal noch ...", beginnt der 35-Jährige, bevor er in schallendes Gelächter ausbricht.

Der Sänger erklärt: "Ich habe mich wieder köstlich amüsiert, wie alle ganz aus dem Häuschen sind. Also die Leute spinnen wirklich alle." Bruder Tom scheint noch nicht ganz zu wissen, worum es geht: "Weshalb denn? Wer ist aus dem Häuschen und vor allem, welche Leute?", hakt er irritiert nach. Bill nennt keine Namen, erklärt lediglich, es seien Videos von seinen Dates aufgetaucht und man habe ihm vorgeworfen, "etwas zu inszenieren, um im Gespräch zu bleiben."

Jannik Kontalis spricht über Partynacht mit Bill Kaulitz

"Das glaube ich langsam auch", scherzt Bruder Tom. Bill behauptete lachend: "Ich werde mich vielen Charityprojekten annehmen (...) Ich werde das Rathaus umbauen zu einem Luxus-Anwesen, weil, da werde ich dann ja residieren."

Jannik Kontalis hat sich zu den Gerüchten bisher noch nicht geäußert. Nach der gemeinsamen Partynacht mit Bill Kaulitz teilte er auf Instagram gemeinsame Videos und Fotos und schrieb dazu in seiner Story: "Es war einer der schönsten Abende in meinem Leben" und "Ich wünschte, ihr hättet alle einen Bill in eurem Leben ..."

Tom Kaulitz ist wütend nach Berichterstattung über Frau Heidi Klum
Tom Kaulitz hat genug von der ständigen Altersdiskussion um ihn und seine Frau Heidi Klum. Im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" kritisiert er die Berichterstattung.
Age Shaming?
Heidi Klum und Tom Kaulitz

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Anna-Carina Woitschack spricht offen über Ehe mit Stefan Mross
Klartext
Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack
Die heimliche Leidenschaft von Barbara Schöneberger & Jana Ina
"Man darf ja gar nichts mehr sagen"
Jana Ina Zarrella, Giovanni Zarrella und Barbara Schöneberger
Nach Jeff Baenas Tod: Aubrey Plaza ringt mit tiefer Trauer
Trauerbewältigung
Aubrey Plaza
Trauriger Abschied: "Starparade"-Moderator Rainer Holbe ist tot
Trauer um TV-Ikone
Rainer Holbe
Das "Sommerhaus der Stars" 2025: Diese Promi-Paare sind dabei!
Auch Krimi-Star dabei
"Sommerhaus der Stars"
Lachen in Zeiten der Krise: Die Rückkehr der Schwarzen Heidi
"Echtes Leben: Comedy. Krise. Comeback."
Echtes Leben: Comedy. Krise. Comeback.
So nah war Evelyn Burdecki "Let's Dance"-Tanzpartner Evgeny wirklich!
Burdeckis Tanzabenteuer
Evelyn Burdecki bei "Let's Dance"
Judith Rakers enthüllt kurioses ‚3nach9‘-Spiel mit Giovanni di Lorenzo!
Geheime Challenge
Judith Rakers
Spektakuläre Krimi-Fortsetzung: Staatsanwältin gegen Clans
"Die Jägerin – Riskante Sicherheit"
"Die Jägerin - Riskante Sicherheit"
Giovanni und Jana Ina Zarrella: Ihr Sohn auf dem Weg zum Fußball-Profi!
Stolzer Schlagerstar
Giovanni Zarrella und Gabriel Zarrella auf einer Tribüne in einem Fußballstadion
Die schockierende Wahrheit über Deutschlands Sicherheit!
"Am Puls mit Dunja Hayali: Die innere (Un-)Sicherheit"
Am Puls mit Dunja Hayali - Die Innere (Un-)Sicherheit
Anja Kling privat: Warum sie Oma-Rollen völlig entspannt sieht
Generationenwechsel
Anja Kling im Interview
Fremder im Bett! Claudia Jung erlebt kuriose Hotel-Überraschung
Skurriles Erlebnis
Claudia Jung
„Fall For Me“ im Check: Erotisch? Dramatisch? Leider nicht!
Deutscher Netflix-Film
"Fall For Me" | Netflix
Jürgen Heinrichs 80. Geburtstag: Vom DDR-Star zum TV-Liebling
Ein Leben voller Wendungen
Jürgen Heinrich
„Maximum Abturn!“ – Ariel rechnet bei AYTO mit Kevin ab
Reality-Drama
"Are You The One? Reality Stars in Love"
Schockdiagnose: Charlotte Potts leidet an Krebs!
Schwer erkankt
Charlotte Potts
Beatrice Egli: Das war das Lustigste, das sie je erlebt hat!
Über Hexenschuss & geplatzte Reißverschlüsse
Beatrice Egli & Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne und lachen.
Verlobt mit Elite-Soldat: So ist Andrea Kiewels Leben in Tel Aviv
Vierte Ehe steht an
ZDF-"Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel hat sich mit ihrem israelischen Soldaten verlobt.
Roland Kaisers Vermögen: Wie viel Luxus gönnt er sich?
Flugzeug & Villa
Roland Kaiser gehört seit über 40 Jahren zu den größten Schlagerstars Deutschland. Der Sänger hat verraten, wofür er sein Geld ausgibt.
Daniel Craig nur in den Top 3: Alle Bond-Darsteller im Ranking
Wer war der beste?
Sechs Bond-Darsteller gemeinsam in einer Fotomontage.
Deutschlands reichste Schlagerstars im Ranking!
Andrea Berg & Co.
Roland Kaiser steht lächelnd und mit offenen Armen auf der Bühne.
Ulrich Noethen als Fritz Bauer: Wer war der Mann hinter den Auschwitz-Prozessen?
"Die Akte General"
Die Akte General
Helge Schneider wird 70: Das außergewöhnliche Jubiläumsporträt!
"ARD Dokumentarfilm: Helge Schneider – The Klimperclown"
Helge Schneider - The Klimperclown
Chaos beim Rekordmeister: Warum die 90er zur Bayern-Skandalära wurden
"FC Hollywood - Der FC Bayern und die verrückten 90er"
FC Hollywood
Neue XY-Fälle: Wer verfolgte die Frau nach dem Kegelabend?
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
BBC sorgt für Aufruhr: Ozzy-Osbourne-Doku gestrichen!
Programmänderung
Ozzy Osbourne
Dunja Hayali im ZDF: „Nicht nur Messerstecher Ali – auch Uwe“
Sicherheitsdiskurs
Dunja Hayali
Christian Kohlund wird 75 – so tickt der „Schwarzwaldklinik“-Liebling privat!
Ein Leben voller Rollen
Christian Kohlund
Superman-Bösewicht Terence Stamp mit 87 Jahren gestorben
Ein Filmstar
Terence Stamp