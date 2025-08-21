Bill Kaulitz über die Gerüchte mit Jannik Kontalis: "Ich werde die neue First Lady"

Vor zwei Jahren sorgten Fotos von Ballermann-Star Marc Eggers und Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz für Aufregung bei den Fans – nun wurde der 35-jährige Sänger erneut mit einem prominenten Mann gesichtet. Und die Gerüchteküche fing sofort an zu brodeln.

Bei dem Mann handelt es sich um Jannik Kontalis (29), der aktuell im RTL-Format "Prominent getrennt" mit seiner Ex-Freundin Yeliz Koc zu sehen ist. Nach der Show fanden die beiden zunächst wieder zusammen, trennten sich aber vor wenigen Monaten erneut.

Bei "Kaulitz Hills" hatte Bill bereits zuvor erklärt, Fan der Show und vor allem von Jannik zu sein. Am vergangenen Mittwoch kündigte er im Podcast schließlich an, sich mit "dem Bürgermeister von Mönchengladbach" zu treffen. Der Hintergrund: Genau um dieses Amt bewirbt sich Jannik Kontalis gerade in seiner Heimatstadt.

"Es ist richtig, ich werde First Lady von Mönchengladbach" Und offensichtlich kam es tatsächlich zu einem Treffen. Nachdem Tokio Hotel am vergangenen Freitag ihr 20-jähriges Jubiläum mit einem riesigen Konzert in der Wuhlheide in Berlin gefeiert hatten, bei dem auch Jannik vor Ort war, trafen die beiden später bei einer gemeinsamen Partynacht wieder aufeinander.

Es tauchten Fotos von Bill und Jannik auf, die sie eng beieinandersitzend zeigen. Schnell kamen Gerüchte auf, dass mehr zwischen den beiden Männern laufe. Dazu hat sich Bill nun geäußert: "Ja ich möchte jetzt direkt einmal mit den Gerüchten aufräumen und möchte sie bestätigen. Es ist richtig, ich werde First Lady von Mönchengladbach, das wollte ich jetzt einmal noch ...", beginnt der 35-Jährige, bevor er in schallendes Gelächter ausbricht.

Der Sänger erklärt: "Ich habe mich wieder köstlich amüsiert, wie alle ganz aus dem Häuschen sind. Also die Leute spinnen wirklich alle." Bruder Tom scheint noch nicht ganz zu wissen, worum es geht: "Weshalb denn? Wer ist aus dem Häuschen und vor allem, welche Leute?", hakt er irritiert nach. Bill nennt keine Namen, erklärt lediglich, es seien Videos von seinen Dates aufgetaucht und man habe ihm vorgeworfen, "etwas zu inszenieren, um im Gespräch zu bleiben."

Jannik Kontalis spricht über Partynacht mit Bill Kaulitz "Das glaube ich langsam auch", scherzt Bruder Tom. Bill behauptete lachend: "Ich werde mich vielen Charityprojekten annehmen (...) Ich werde das Rathaus umbauen zu einem Luxus-Anwesen, weil, da werde ich dann ja residieren."

Jannik Kontalis hat sich zu den Gerüchten bisher noch nicht geäußert. Nach der gemeinsamen Partynacht mit Bill Kaulitz teilte er auf Instagram gemeinsame Videos und Fotos und schrieb dazu in seiner Story: "Es war einer der schönsten Abende in meinem Leben" und "Ich wünschte, ihr hättet alle einen Bill in eurem Leben ..."

