Roland Kaiser enthüllt trauriges Geheimnis über seine Kindheit

Schlagerstar Roland Kaiser ist inzwischen 73 Jahre alt – und gefragter denn je. Sein jährlich am Dresdner Elbufer stattfindendes Konzert "Kaisermania" ist regelmäßig bis auf die letzte Karte ausverkauft. Im Jahr 1980 gelang ihm mit dem Hit „Santa Maria“ der große Durchbruch. Abseits des Rampenlichtes ist der Sänger vierfacher Vater und glücklich mit Ehefrau Silvia verheiratet. Dabei stammt er selbst aus schwierigen Familienverhältnissen.

Roland Kaiser - Ein uneheliches Kind Am 10. Mai 1952 wurde Roland Kaiser als Ronald Keiler in Berlin geboren – als „uneheliches Kind“, wie er nun verriet. Im Stadtteil Wedding wurde er von einer Frau großgezogen, von der er von klein auf dachte, dass es sich bei dieser Frau um seine Mutter handeln würde. Jahre später musste er jedoch schmerzlich erfahren, dass es sich bei der Frau nur um seine Pflegemutter handelte. Bis heute weiß er nicht, wer seine leibliche Mutter ist, und konnte sie nach all den Jahren niemals in die Arme schließen.

Mit 15 Jahren auf der Suche nach der eigenen Identität Viele Jahre lang lebte Roland Kaiser demnach in dem Glauben, von der Frau großgezogen worden zu sein, von der er dachte, dass es sich um seine leibliche Mutter handele. Erst mit 15 Jahren kam dann jedoch die ganze Wahrheit ans Licht, wie er in einem Interview mit t-online verriet: „Das hat meine Sicht auf meine Mutter oder meine Gefühle für sie nicht verändert. Ich hatte nur den neuen Erkenntnisstand, dass sie nicht meine leibliche Mutter ist.“

Doch weit bevor er die Wahrheit erfuhr, spürte er bereits, dass sich etwas anders anfühlte: „In der Schule sind die Kameraden ziemlich geradeheraus. Damals wurde ich darauf angesprochen, dass meine Mutter doch viel älter sei als die der anderen. Man wird irgendwann stutzig und stellt Fragen. Ich habe mich mit der Antwort abgefunden.“

Warum hat Roland Kaiser seine leibliche Mutter nie kennengelernt? Von seiner leiblichen Mutter weiß der Schlagerstar nur wenig. Nur einmal habe sie ihn besucht, als er noch ein kleiner Säugling war: „Es war 1952, ich war ein uneheliches Kind – übrigens nicht ihr einziges – und sie hat mich deswegen weggeben müssen.“ Doch kurz bevor er überhaupt wusste, dass es sie gab, starb sie.

Groll hege er jedoch nicht. Die Frage, warum sie ihn weggegeben habe, stellte sich ihm nie: „Ich konnte es mir selbst erklären. Hätte sie mich behalten, wäre es kein leichter Weg für sie, aber auch nicht für mich gewesen.“