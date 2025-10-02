Home News TV-News

60 Jahre "aspekte": Ein Rückblick auf das ZDF-Kulturformat

Kulturgeschichte im TV

02.10.2025, 08.04 Uhr
Das ZDF-Kulturformat "aspekte" feiert seinen 60. Geburtstag. Moderatorin Katty Salié erklärt im Interview, warum die Sendung auf nachhaltige Kulturwirkung statt schnelle Quoten setzt.
Katty Salié im Interview
"Wir haben natürlich einen Bildungsauftrag", betont Katty Salié im Interview. "Denn Kultur gehört definitiv zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk dazu. Ich persönlich finde, sie ragt in jedes Leben. Man muss nur offen dafür bleiben, was die Menschen unter Kultur verstehen." Sie moderiert seit 13. Januar 2012 im ZDF das Kultur-Magazin "aspekte". Das Format an sich wird nun 60 Jahre alt.  Fotoquelle:  ZDF/ Andreas Pein
Das Trio moderiert aktuell die ZDF-Kultursendung "aspekte" (von links): Jo Schück, Katty Salié und Salwa Houmsi stehen für einen unterm Strich eher jungen Kulturbegriff.  Fotoquelle: ZDF/ Andreas Pein
"Ich glaube, Leidenschaft, Herzblut und Stetigkeit sind unsere größten Stärken", sagt Moderatorin Katty Salié. "Wir bieten im linearen Programm eine Dreiviertelstunde Kultur - das ist ein echtes Pfund. Unser Vorteil ist, dass wir als monothematische Kulturreportage tief in Themen eintauchen können. Dabei ist die Kunst, trotzdem zu unterhalten, und das schaffen wir."  Fotoquelle: 2013 Getty Images/Adam Berry
"Ich weiß ziemlich sicher, dass wir nicht in erster Linie die 20-Jährigen ansprechen", sagt Katty Salié. "Unser Kernpublikum ist eher zwischen 35 und 55 Jahre alt - Menschen, die sich wirklich für Kultur interessieren, die sich begeistern lassen, die neugierig bleiben wollen." Sie denke dabei an ein "Publikum, das offen ist, sich auf Themen einzulassen, und das uns mit derselben Leidenschaft folgt, mit der wir diese Sendung machen".  Fotoquelle: ZDF/ Andreas Pein

Die Kultursendung "aspekte" gehört zu den langlebigen Konstanten im deutschen Fernsehen. Nun feiert das traditionsreiche ZDF-Format "runden" Geburtstag und blickt auf sechs Jahrzehnte Kulturgeschichte zurück. Aus diesem Anlass sprach Moderatorin Katty Salié mit der Nachrichtenagentur teleschau über Anspruch, Publikum und die Frage, was die Sendung bis heute auszeichnet.

Dabei macht die 50-Jährige unmissverständlich klar: Bei "aspekte" gehe es nicht darum, "ein Thema nur linear abzuhandeln, sondern darum, Facetten sichtbar zu machen". Die Sendung sei ein Angebot für Menschen, "die sich begeistern lassen, die neugierig bleiben wollen". Das Kernpublikum verortet Salié im Alter zwischen "35 und 55 Jahren". Einen klar umrissenen "typischen" Zuschauer gebe es jedoch nicht.

"Kulturbegeisterte, offene und interessierte Menschen"

Vielmehr beschreibt Katty Salié, die die Sendung gemeinsam mit Jo Schück und Salwa Houmsi moderiert, im teleschau-Interview ihr Publikum als "kulturbegeisterte, offene und interessierte Menschen, die gerne in Themen eintauchen und daran glauben, dass Kunst uns gesellschaftlich reflektieren und verändern kann". Für sie sei entscheidend, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer dieselbe Leidenschaft mitbrächten, mit der die Redaktion die Sendung gestalte: "Für mich sind 'aspekte'-Zuschauer Menschen, die es lieben, Neues zu entdecken – wie ich auch."

Auch wenn der Unterhaltungswert nicht bestritten wird, grenzt Katty Salié das Format klar von gängigen Fernsehsendungen ab. "Wir unterwerfen uns nicht dem Massengeschmack", betont sie. Und, so Salié: "Wir haben natürlich einen Bildungsauftrag, denn Kultur gehört definitiv zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk dazu. Ich persönlich finde, sie ragt in jedes Leben. Man muss nur offen dafür bleiben, was die Menschen unter Kultur verstehen. Dementsprechend haben wir einen recht weit gefassten Kulturbegriff, und das finde ich sehr schön."



"Wir suchen auch nicht den schnellen Quotenknall"

Nicht schnelle Quoten, sondern nachhaltige Wirkung stehen für sie im Vordergrund. "Wir suchen auch nicht den schnellen Quotenknall, sondern ein Publikum, das sich einlässt, das durch die Sendung vielleicht inspiriert wird und ins Theater geht oder durch das Format neue Musik entdeckt", so die Moderatorin.

Die Jubiläumsausgabe trägt den Titel "Kultur, Krawall und Klassiker – das Beste aus 60 Jahren aspekte" und wird am Freitag, 3. Oktober, um 0.35 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung ist auch im ZDF-Stream verfügbar.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

