Filmwelt in Panik: Erste KI-Darstellerin spaltet Hollywood

Tilly Norwood soll zukünftig auf der Kinoleinwand richtig durchstarten. Großen Erfolg dürften ihr allerdings die wenigsten gönnen, so sprechen sich viele Hollywood-Stars schon jetzt vehement gegen die Braunhaarige mit dem sympathisch wirkenden Lächeln aus. Das hat allerdings einen guten Grund: Es handelt sich um keine echte Person, sondern um eine KI-generierte Schauspielerin.

Beim Industrietreffen des Zürich Film Festivals (Zurich Summit) war Tilly Norwood offiziell vorgestellt worden. Die künstlich erschaffene Darstellerin ist eine Kreation des Studios Xicoia, das zur KI-Firma der Unternehmerin Eline Van der Velden gehört. Auf die gezeigten Aufnahmen reagierten viele Stars mit Entsetzen – dazu gehört auch "Der Teufel trägt Prada"-Berühmtheit Emily Blunt.

Das sind die Pläne mit der KI-generierten Schauspielerin Tilly Norwoods "Das ist KI? Meine Güte, wir sind verloren", entgegnete Blunt in einem Interview mit dem US-Magazin "Variety", nachdem ihr zuvor die KI-generierte Schauspielerin Tilly Norwood präsentiert worden war. Sie finde die Entwicklung "sehr, sehr beunruhigend", gab sie weiter an, dass sie sich große Sorgen um die Zukunft der Filmbranche mache. Auf die Frage, ob es sie enttäusche, dass Tilly Norwood KI-generiert ist, sagte sie: "Ich weiß gar nicht, wie ich das beantworten soll, außer zu sagen, wie erschreckend das ist."

An die Schauspielagenturen richtete Blunt einen eindringlichen Appell: "Bitte, Agenturen, tut das nicht. Bitte hören Sie auf. Hören Sie auf, unsere menschlichen Verbindungen zu kappen." Tilly Norwoods Schöpferin Eline Van der Velden hatte bereits verkündet, dass die KI-generierte Schauspielerin schon bald von einer großen Agentur unter Vertrag genommen werden solle. Gegenüber dem Magazin "Broadcast International" erklärte sie weiter: "Wir wollen, dass Tilly die nächste Scarlett Johansson oder Natalie Portman wird." Darauf angesprochen meinte Blunt nur: "Aber wir haben doch schon Scarlett Johansson."

