Home News TV-News

"Big Brother" damals & heute: Was machen die Kult-Kandidaten?

Unglaubliche Werdegänge

"Big Brother" damals & heute: Was machen die Kult-Kandidaten?

01.10.2025, 11.19 Uhr
von Alexander Kords
Von Musikkarrieren bis hin zur Vollendung eines Medizinstudiums: Die Kandidaten der ersten "Big Brother"-Staffeln haben beeindruckende Wege eingeschlagen. Wir haben den Überblick.
Vor 24 Jahren begann das TV-Experiment "Big Brother". (v. l. Zlatko und Jürgen)
Vor 24 Jahren begann das TV-Experiment "Big Brother". (v. l. Zlatko und Jürgen)  Fotoquelle: picture-alliance / ZB | Kalaene Jens

März 2000 war es, als die erste Staffel von „Big Brother“ auf den deutschen Fernsehen lief. Seitdem haben dutzende Kandidaten viele Tage und Nächte im legendären TV-Container verbracht - stets unter der strengen Beobachtung des großen Bruders. Doch was ist eigentlich aus den ehemaligen Teilnehmern geworden?

Nach dem Auszug aus dem TV-Container: So startete Jürgen Milski durch

Zlatko Trpkovski, Jürgen Milski, Alex Jolig, Kerstin Klinz, John Milz: An der ersten Staffel von „Big Brother“ nahmen einige Kandidaten teil, deren Namen bei den Fans der ersten Stunde unvergessen sind. Der bis heute bekannteste Kandidat der Premieren-Staffel ist Jürgen Milski. Im Anschluss an die Show nahm er mit seinem Container-Kumpel Zlatko Trpkovski die Single „Großer Bruder“ auf, die sich mehr als 800.000-mal verkaufte. Anschließend startete Milski seine Karriere als Mallorca-Sänger und Moderator beim Sender 9Live. Zudem brachte er 2003 seine Autobiografie „Ich sag’s“ heraus.

Um Trpkovski wurde es dagegen sehr schnell wieder ruhig. Nach dem Erfolg mit „Großer Bruder“ veröffentlichte er im Jahr 2000 das Album „Ich bleibe wer ich bin“. Außerdem bekam er mit „Zlatkos Welt“ eine eigene (jedoch auch kurzlebige) Doku-Serie und mit „Mr. Boogie“ einen eigenen Film. Im Folgejahr nahm er am deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest teil, belegte unter zwölf Teilnehmern aber nur den sechsten Platz. Daraufhin zog sich Trpkovski aus der Öffentlichkeit zurück, ehe er 18 Jahre später, im Jahr 2019, als Kandidat an „Promi Big Brother“ teilnahm.

Derzeit beliebt:
>>Ballermann-Star packt aus: So selten sind Freundschaften im Business
>>Matthias Mangiapane packt aus: Das Monatsgehalt des Reality-Stars
>>Julie Andrews wird 90: Das macht der "Mary Poppins"-Star heute
>>Ralph Siegel packt aus: Deshalb kam es nie zum Song mit Helene Fischer

Nach "Big Brother": Diese Kandidaten stellten gemeinsam einen Weltrekord auf!

Die zweite Staffel von „Big Brother“ gewann Alida-Nadine Kurras. Auch sie startete nach dem Format bei 9Live als Moderatorin und präsentierte im Rahmen dessen Gewinnspiele. Bis heute halten sie und ihre Kollegen Anna Heesch, Robin Bade, Jörg Draeger und Thomas Schürmann den Rekord für das weltweit längste Fernseh-Quiz. 2003 moderierten sie abwechselnd mehr als 52 Stunden lang. Mit Heesch schrieb Kurras 2009 den Roman „Aber … wir leben“. Seit 2011 arbeitet sie für den Shopping-Sender Channel 21.



"Werwölfe – Das Spiel von List und Täuschung": Alle Infos zur ARD-Reality-Show
Die ARD betritt mit "Werwölfe – Das Spiel von List und Täuschung" Neuland im Reality-TV. Die Teilnehmer kämpfen um 25.000 Euro.
Ein großer Schritt
"Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung"

Einer der bekanntesten Kandidaten der zweiten Staffel von „Big Brother“ war Walter Unterweger. Mit seiner Show-Teilnahme wollte er sein Medizinstudium finanzieren. Dennoch zog er dem Studium zunächst eine Karriere in den Medien vor. Er brachte 2001 die Single „Ich geh nicht ohne dich“ heraus, mit der er auf dem dritten Platz in den deutschen Charts landete. Zudem spielte er von 2001 bis 2003 in „Marienhof“ mit. Dort lernte er mit der Schauspielerin Henriette Richter-Röhl seine zukünftige Ehefrau kennen. 2003 zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück, schloss sein Medizinstudium ab und wurde 2006 promoviert. Heute arbeitet er als Arzt in Berlin.

Erfolgreich auch nach späteren Staffel: Schriftstellerin, YouTuber und Co.

Durch „Big Brother“ wurde auch Khadra Sufi bekannt. Sie nahm 2003 an der vierten Staffel der Show teil. 2007 wurde sie vom Shopping-Sender QVC engagiert. 2010 schrieb sie das Buch „Das Mädchen, das nicht weinen durfte“, das sich sehr gut verkaufte. Seit 2012 ist sie als Botschafterin der UNO-Flüchtlingshilfe tätig, seit 2013 designt sie Kleidungsstücke, die sie bei QVC verkauft.

Bei „Big Brother“ feierte auch Uwe Schüder seinen Durchbruch, der sich als Web-Persönlichkeit "Flying Uwe" nennt. Er war 2010 in der zehnten Staffel der Show zu sehen. Seine YouTube-Kanäle haben rund zwei Millionen Abonnenten, seine Videos wurden mehr als 450 Millionen Mal angesehen. Zudem verdient er mit Nahrungsergänzungsmitteln für Sportler Geld.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

"Werwölfe"-Start: So spannend wird das Reality-Format in der ARD
Täuschung, Tricks & Drama
Michael Kessler
Danni Büchner über die neuen Lebenswege ihrer drei ältesten Kinder
Emotionaler Abnabelungsprozess
Danni Büchner
Sorge um Carmen Geiss – So geht es ihr nach der Hirn-OP!
Schockmoment
Carmen Geiss sitzt auf einem Sofa in einem hellen Wohnzimmer.
Nach Verlobung: Claudia Obert verrät Hochzeitspläne mit Max Suhr
Ungewöhnliche Liebe
"Das Sommerhaus der Stars"
„Das große Promi-Büßen“ 2025: Sendestart, Kandidaten & Neuerungen
Wer zeigt Reue?
Olivia Jones
Krach im Sommerhaus: Intrigen, Feindbilder und zerplatzte Liebe
"Sommerhaus der Stars"
"Das Sommerhaus der Stars"
Rekord-Exit im "Sommerhaus": Hanka Rackwitz hat ihren "Dämon nicht im Griff"
Flucht aus Reality-Show
Sommerhaus der Stars
Jubiläumsstaffel vom "Sommerhaus der Stars" - Woher kennt man die Promis?
Neue Staffel
Tina und Jochen Horst auf einer Bank, das Foto für "Das Sommerhaus der Stars" 2025.
„Promi Big Brother“ 2025: Wolfgang Petry-Sohn Achim dabei!
Debüt im Reality-TV
Christina Dimitriou
Nicht mal ein Prozent stimmten für Reality-Star Jannik Kontalis
Kommunalwahlen in NRW
Jannik Kontalis steht mit Yeliz Koc vor einer roten Wand.
"SOKO"-Staffelauftakt im ZDF: So geht’s in den einzelnen Teams weiter
"SOKO Köln – Tod einer Staatsanwältin"
SOKO Köln - Tod einer Staatsanwältin
Charlotte Potts spricht über die kleinen Freuden im Kampf gegen den Krebs
Update
Charlotte Potts
Magdalena Laubisch über Mord an Michèle Kiesewetter: "Die Dimensionen des Falls finde ich erstaunlich"
"Die Nichte des Polizisten"
ZDF-Journalist untersucht: Ist die Meinungsfreiheit in Gefahr?
TV-Reportage
Mitri Sirin
"Let's Dance"-Star ist schwanger: Es ist ein "französisches Camping-Baby"
Nachwuchs
Renata Lusin und Valentin Lusin
35 Jahre Deutsche Einheit: DDR-Frauen im Fokus der Doku auf 3sat
"Die Unbeugsamen 2 – Guten Morgen, ihr Schönen"
"Die Unbeugsamen 2 - Guten Morgen, ihr Schönen"
Wer hat Angst vor dem digitalen Fußabdruck?
"Lass dich überwachen!"
"Lass dich überwachen!"
Eine Familie im Bann eines geheimnisvollen Mädchens
"Flunkyball"
Flunkyball
Mechthild Großmanns unverwechselbare Rolle im "Tatort" Münster
Unverwechselbare Präsenz
Mechthild Großmann
"Tatort"-Sensation: Neue Ermittler brechen mit uralter Krimi-Tradition
Frankfurter "Tatort: Dunkelheit"
Tatort: Dunkelheit
Zwei Jahre nach dem Hamas-Überfall: TV-Doku rekonstruiert den 7. Oktober
"Ein Tag im Oktober"
Ein Tag im Oktober
Die Leidenschaft, mit Musik zu unterhalten
Tom Gaebel im Interview
Tom Gaebel hat sich auf seinem neuen Album in seine Kindheit zurückversetzt.
Filmwelt in Panik: Erste KI-Darstellerin spaltet Hollywood
KI-Debatte
Emily Blunt
Neue Netflix-Serie: "Alphamännchen" macht sich über Männerklischees lustig
Männerkomödie
"Alphamännchen"
"Die Simpsons": ProSieben zeigt Staffel 36, Film 2 kommt ins Kino
Simpsons-Kinoabenteuer
"Die Simpsons"
Vom Comedy-Liebling zum Killer: Eric Stonestreet in "Dexter"
"Dexter: Wiedererwachen"
Eric Stonestreet
Sandra Maischberger: Das sind ihre heutigen Gäste und die Themen
ARD-Talkshow
Sandra Maischberger empfängt dienstags und mittwochs Gäste zum Talk.
Nach Trennung: Pietro Lombardi wohnt jetzt bei Oliver Pocher
„Ich bin Olli einfach dankbar“
Pietro Lombardi steht auf der Bühne und schaut ernst.
Mit Haaren und ohne Bart: So sah Christoph Maria Herbst früher aus!
Krasse Veränderung
Christoph Maria Herbst in "Der Wixxer"
ZDF-Reporter Mitri Sirin: "Das Internet schadet unserer Demokratie"
Meinungsfreiheit in Gefahr?
Mitri Sirin